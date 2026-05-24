Cuadernos: Los llamados entre el acusado de adulterar los anotadores y el exdirector de Pericias de la Policía Federal en momentos claves del caso

El sargento retirado de la Policía Federal, Jorge Bacigalupo, acusado de manipular los cuadernos adjudicados al ex chofer y ex militar Oscar Centeno, y el comisario mayor retirado José Antonio Daniel Portaluri, quien estuvo al frente de la “Dirección Pericias” de la PFA cuando Bacigalupo pasó por allí, mantuvieron al menos 343 llamados entre 2017 y 2023. Según pudo relevar El Destape, que accedió al listado de llamados entre ambos, hablaban en momentos determinantes para el caso Cuadernos. También, según reconstruyó este medio, conversaban cuando se complicaba la situación del ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y de quien fuera su segundo, Roberto Baratta. A la par de estos contactos con Portaluri, hay otras 84 conversaciones de Bacigalupo con Centeno. El sargento retirado por momentos parece cortar con uno y llamar al otro en plena gestación de la Operación Cuadernos.

Bacigalupo, que intentó ocultar el vínculo intenso que mantenía con el comisario retirado Portaluri, había trabajado bajo sus órdenes en la “Dirección Pericias” al reincorporarse a la fuerza durante los gobiernos kirchneristas, según dijo el propio sargento retirado durante el juicio de Cuadernos, diez días atrás.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Portaluri es un uniformado de extensa trayectoria en la Policía Federal (PFA), que tuvo participación en casos de alto impacto político como la causa AMIA, la del 19 y 20 de diciembre de 2001 y hasta la del robo de las manos de Juan Domingo Perón. Su estrecha relación con Bacigalupo, que está acusado de adulterar los cuadernos a partir de lo que arrojaron peritajes oficiales sobre su escritura, y los llamados en momentos trascendentales del desarrollo del caso llevan a las defensas a sospechar que la sombra de un sector vinculado a la inteligencia de la Federal pudo haber merodeado la trama de la Operación Cuadernos.

Según pudo reconstruir este medio, en uno de los tantos chats entre Portaluri y Bacigalupo que constan en la causa paralela a la central, donde se investiga la adulteración de los anotadores, el primero le dice al segundo en referencia a un empresario vinculado al negocio de las armas: “Lo conozco desde que estaba en inteli”. Todo indica que la referencia es a “Inteligencia”.

La relación entre Bacigalupo y Portaluri se abordó durante la audiencia testimonial del sargento retirado en el juicio de los Cuadernos, que por su extensión se dividió en dos jornadas: la del jueves 14 de mayo y la del martes 19. En la primera, Bacigalupo reveló que trabajó bajo las órdenes de Portaluri en la Dirección Pericias de la PFA. El último martes, las defensas profundizaron en ese vínculo. Cuando el sargento retirado fue consultado por su relación con quien fue su jefe, buscó quitarle relevancia y dijo que no tenía mucho contacto, “algún saludo por fechas de cumpleaños, Pascuas”. La cantidad de comunicaciones entre ambos -y el momento en que se dieron- revelan que Bacigalupo mintió cuando declaró bajo juramento de decir verdad. De hecho, llegó a decir: “Con Portaluri no tengo ninguna relación”.

Un documento sobre las llamadas entrantes y salientes del sargento retirado, que forma parte de la causa de la adulteración y se agregó como prueba a la causa central de Cuadernos, expone que con Portaluri tenía un tipo de vínculo fluido, cercano e importante, que hasta puede ser de interés para la Justicia en el expediente en que se investiga la manipulación de los anotadores. De acuerdo a la reconstrucción que realizó El Destape, mantuvieron un promedio de al menos un llamado semanal durante 6 años seguidos.

Los llamados entre Bacigalupo y Portaluri coinciden con momentos determinantes de la Operación Cuadernos, como cuando:

Bacigalupo contacta a Cabot en octubre de 2017 y le entrega los cuadernos en enero de 2018.

Bacigalupo, a mediados de febrero de 2018, le entrega más documentación a Cabot.

Cabot se reúne con Stornelli para impulsar el caso en tribunales.

para impulsar el caso en tribunales. Bacigalupo negocia declarar en Comodoro Py como testigo en Cuadernos el 31 de julio de 2018.

como testigo en Cuadernos el 31 de julio de 2018. Estalla el caso Cuadernos en los medios y se producen detenciones masivas el 1 de agosto de 2018.

Centeno cambia su declaración y dice que quemó los anotadores el 3 de agosto de 2018.

el 3 de agosto de 2018. Se anuncian los procesamientos de Cuadernos en septiembre de 2018.

La Cámara Federal porteña confirma los procesamientos de Cuadernos en diciembre de 2018.

Declara Victor Manzanares y apunta a CFK en febrero de 2019.

Resucitan los cuadernos de las cenizas en octubre de 2019.

Allanan el domicilio de Bacigalupo en la causa de la adulteración de los cuadernos en marzo del 2023.

de los cuadernos en marzo del 2023. Un peritaje confirma que Bacigalupo fue quien manipuló los anotadores a finales de julio de 2023

Y eso no es todo. Además en la causa paralela por la adulteración hay un documento con chats que dan cuenta de una relación muy cercana y de afinidad político-ideológica entre los dos ex policías.

Por todo esto, no debiera sorprender que en la causa de la adulteración que tramita en el juzgado a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi de forma paralela al juicio de Cuadernos, la querella impulse algún tipo de presentación que involucre a Portaluri.

La causa de la adulteración se inició en 2022 luego de una denuncia que realizó el empresario Armando Loson. El nombre de Loson, por ejemplo, se agregó en uno de los cuadernos encima de otro nombre que decía “Marcelo”, es decir, se buscó encubrir a una persona cuya identidad por ahora se desconoce e inculpar a otra. Un peritaje oficial de la Policía Federal concluyó que quien adulteró los cuadernos –que tenían nombres agregados, tachaduras y otro tipo de intervenciones- fue Bacigalupo. Por tal motivo, Martinez de Giorgi lo procesó en dos ocasiones por los delitos de “encubrimiento agravado en la modalidad de favorecimiento personal" y “falsificación de documento público”. Pero el ex policía fue beneficiado las dos veces por la Cámara Federal porteña. El último salvataje fue el 16 de abril pasado, un mes antes de que declare en el juicio. Le dictaron la falta de mérito para blindar la operación político-mediático-judicial.

Al declarar como testigo en el juicio Bacigalupo negó haber tocado los cuadernos. Este martes declarará en el debate oral y público la ex pareja de Centeno, Hilda Horovitz, quien podría aportar algún tipo de información al respecto.

Las llamadas en momentos clave de Cuadernos

En la causa de la adulteración de los anotadores consta un registro de llamadas entrantes y salientes del celular de Bacigalupo. Son comunicaciones de su teléfono realizadas entre el 1 de enero de 2017 y el 10 de octubre de 2023 que aportó la empresa Movistar a pedido del juez Martínez de Giorgi. De ese documento se desprende que el sargento retirado de la Federal mantuvo 343 llamados con el contacto José Antonio Daniel Portaluri. El promedio da que se contactan por estos teléfonos una vez por semana. Pero existe la versión de que el exidirector de Pericias de la PFA tendría además otro teléfono desde el que hablaba con Bacigalupo, lo que podría elevar los contactos entre ambos. En ese lapso, Bacigalupo y Centeno se contactaron otras 84 veces.

A continuación, qué sucedía en el caso Cuadernos cuando se daban los llamados de Bacigalupo:

Febrero de 2017: ¿El inicio de la Operación?

Según el registro de llamados, los primeros contactos entre Bacigalupo y Portaluri son de febrero de 2017. Bacigalupo y Portaluri hablan el 8, el 10, el 14, el 17 y el 20 de febrero de 2017. ¿Por qué estas fechas son relevantes? Porque podría ser el inicio de la Operación Cuadernos. El potencial es porque aún es un interrogante en qué momento el sargento retirado recibió los anotadores de parte de Centeno ya que en su testimonial en el juicio arrojó fechas contradictorias entre sí.

El 14 de mayo, Bacigalupo dijo que recibió los anotadores entre 10 y 14 meses antes de enero de 2018, que es cuando entregó los documentos al periodista de La Nación Diego Cabot, según la versión oficial. Pero ese dato choca de frente con la razón por la que el policía dice que Centeno le dio los cuadernos par tener "en custodia". ¿Qué motivo dio? Que el ex chofer de Roberto Baratta (ex número 2 del ministerio de Planificación Federal) se los dio porque había sido denunciado por su ex pareja, Hilda Horovitz, y quería cuidar el material. Esa denuncia de Horovitz es del 1º de noviembre de 2017. Para esa fecha, Bacigalupo ya había contactado a Cabot, lo que expone que mintió en una de las dos afirmaciones sobre la fecha de entrega por parte de Centeno.

Empeora la situación judicial de De Vido y Baratta

En julio los contactos telefónicos comenzaron el día 4 cuando el fiscal Stornelli pidió la indagatoria, detención y desafuero de De Vido, que era diputado en aquel entonces. El fiscal también solicitó la detención de Baratta. Ambos estaban acusados de una presunta malversación de fondos que estaban destinados a Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).

Aquel 4 de julio, Bacigalupo llama a Centeno a las 14.06 y habla 4 minutos. Cortan a las 14.10. Siete minutos después el sargento retirado habla con Portaluri por 16 minutos.

Bacigalupo y Portaluri vuelven a hablar el 6 y el 7 de julio cinco veces. Ese último día, el juez Rodríguez rechaza el pedido de detención de De Vido y los demás imputados en Río Turbio, lo que será apelado por Stornelli.

El 9 de julio Perfil publica una nota sobre “Cómo funcionaba el desvío de fondos de De Vido y Baratta en Yacimiento Río Turbio”.

Al día siguiente, Centeno llama a Bacigalupo. A partir de ese día, Centeno y Bacigalupo se contactan de manera cotidiana hasta el 15 de julio (tienen 9 llamados).

Cinco días después de esa secuencia aparece Portaluri. Llama a Bacigalupo el 20. Vuelven a hablar el 24 y el 26 de ese mes. El mismo 26, Centeno llama al sargento retirado.

Luego se produce un corte en las llamadas entre estos protagonistas hasta el 12 de agosto cuando Bacigalupo llama a Centeno y tiene una de las comunicaciones más extensas con él. Hablan 24 minutos. Cuatro días después Portaluri se comunica con Bacigalupo y hablan 30 minutos.

El 24 y 25 de agosto vuelven a producirse 8 llamados entre Bacigalupo y Portaluri.

El primer contacto de Bacigalupo con Cabot

Pasan diez días hasta un nuevo contacto entre los dos expolicías. Pero el 5, 6 y 7 de septiembre Bacigalupo se comunica con Portaluri. Es el momento (o la previa) en el que según la versión oficial el sargento retirado de la PFA inicia el acercamiento a Cabot –que era vecino suyo- para contarle sobre el material que poseía.

El 8 de septiembre Portaluri y Bacigalupo intercambian 8 llamados. Y el 10 suman 4 comunicaciones más.

El 11 de septiembre, Bacigalupo habla con Portaluri y Centeno. Ese día, el juez federal Luis Rodríguez, de Comodoro Py, llama a indagatoria a De Vido, a Baratta y a una treintena de personas en la causa de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (el magistrado comenzó a tomar las declaraciones el 3 de octubre).

El 12 de septiembre Bacigalupo llama a Portaluri. Luego se apagan los contactos telefónicos hasta el 20 de septiembre. En esa fecha retoman, cuando Centeno llama Bacigalupo. Dos días más tarde, el acusado de adulterar los anotadores llama a Portaluri. Y el 25 mantiene 4 llamados con el exchofer de Baratta.

El 2 de octubre Bacigalupo vuelve a llamar a Centeno. Ese día se produce la indagatoria de Baratta en GNL. Al día siguiente Bonadío indaga a De Vido y Bacigalupo habla con Portaluri 48 minutos.

El 5 de octubre otra vez se producen 4 llamadas de Bacigalupo con Centeno. Y el 11 y el 13 de octubre Bacigalupo habla con Portaluri.

El 19 de octubre se dictan los procesamientos en la causa conocida como Gas Natural Licuado (GNL) y se produce la detención Barata en ese expediente. Ese día Portaluri llama a Bacigalupo dos veces. Al día siguiente, el sargento retirado llama a Centeno. Hablan el 20 y el 23. Son los últimos contactos del mes entre ellos. El 22 de octubre habían sido las elecciones legislativas en las que triunfa Cambiemos. El 25 se produce el desafuero y detención de Julio De Vido en el marco de las causas GNL y Río Turbio.

1º noviembre de 2017: Horovitz denuncia a Centeno

El 1º de noviembre la expareja de Centeno, Hilda Horovitz, se presenta ante el juzgado de Bonadío. Allí cuenta que su exmarido iba con Baratta “a cuevas a buscar dinero que era transportado en bolsos. Eso me lo comentó Centeno”. También dijo que Baratta le pagaba a Centeno para que no hablara. Y que ella le había adelantado a quien fue el Nº 2 de Planificación Federal que iba a presentarse en Comodoro Py.

Esta denuncia de Horovitz es la excusa que da Bacigalupo para decir que Centeno le entrega los cuadernos “en custodia” por temor a que lo allanen. Pero esta fecha no coincide con el tiempo que dijo haber tenido los anotadores.

El 3 de noviembre Bacigalupo llama a Centeno. Hablan más de 7 minutos. Retoman el diálogo el 8 de noviembre. El 9, la noticia en todos los portales es que el juez Luis Rodríguez procesó a De Vido en el caso de Río Turbio. El 10, el expolicía y Centeno se comunican 5 veces. Y siguen los llamados.

El 17 de noviembre, por orden de Bonadío en el marco de la causa GNL se producen allanamientos en domicilios de Baratta, De Vido y también de Centeno. Ese día hay cuatro conversaciones entre Centeno y Bacigalupo. El primero que llama es el ex chofer y exmilitar, a las 10.26. Bacigalupo lo contacta otra vez a las 10.32. Antes de que se produzcan dos llamados más con Centeno (a las 15.53 y a las 19.44), el sargento retirado llama a Portaluri. ¿Le reporta algo?

Dos días más tarde, Bacigalupo llama al exchofer de Baratta. Luego no se registran más contactos telefónicos hasta el 1 de diciembre, cuando Centeno llama a Bacigalupo. Vuelven a hablar en dos ocasiones el 4 de diciembre. Y cuatro el 14 de diciembre. Entre medio, el 9 de diciembre, Bacigalupo llama a Portaluri.

Entre el 18 y el 19 de diciembre se producen otras 4 llamadas de Bacigalupo y Portaluri. Y el 30 de diciembre, otras 5 comunicaciones más. Un día antes, el 29, Centeno denunció a Horovitz por extorsión. A su vez, era inminente la entrega de los anotadores a Cabot, según la versión oficial de los hechos.

8 de enero de 2018: Bacigalupo le entrega los cuadernos a Cabot

El 10 de abril de 2018, Cabot declaró en la Justicia bajo juramento de decir verdad: “El día 8 de enero de este año me presenté en el domicilio de mi fuente y ésta me entregó una caja cerrada”. La fuente fue revelada por el propio Cabot: era Bacigalupo.

Al día siguiente de la entrega, el 9 de enero, se contactan telefónicamente Bacigalupo y Portaluri. Hablan a las 20.30 y las 21.27. El 11 de enero vuelven a contactarse. Hubo 3 llamados ese día. Al día siguiente, el 12 de enero a las 12.04, Centeno llamó a Bacigalupo. Dos horas más tarde el sargento retirado contacta a Portaluri y hablan por unos 5 minutos.

La secuencia se repite el 24 de enero. Centeno llama a Bacigalupo y este dos horas después llama a Portaluri con quien habla 35 minutos. Cortan y nuevamente el comisario retirado llama a Bacigalupo.

El 25 de enero, Bacigalupo también habla con Centeno y Portaluri.

Los llamados con Portaluri continúan.

Febrero de 2018: más documentos, más llamados

Según declaró Cabot ante Stornelli: "En un segundo encuentro con mi fuente, a mediados de febrero, me entregó más documentación que consistía en varias carpetas con información sobre los autos que habían servido como remises y algunas facturas en las cuales Horovitz (…)”, entre otra documentación.

Además, el 14 de febrero Centeno ratifica su denuncia contra Horovitz.

Casualmente es a mediados de febrero que ocurren la mayoría de los llamados de este mes de Bacigalupo con Centeno y Portaluri.

El 15,16 y 17 de febrero Bacigalupo y Portaluri vuelven a hablar. Se comunican en esos días 4 veces. El 16 de febrero el juez Rodríguez había dictado el procesamiento de Baratta en la causa de Rio Turbio.

El 18 de febrero Bacigalupo llama a Centeno.

Pasarán 9 días hasta un próximo contacto. Recién el 27 de febrero vuelven a hablar Bacigalupo y Centeno. Hay 5 llamados entre las 9 de la mañana y las 12 del mediodía. Apenas corta la última comunicación, el sargento retirado se comunica con Portaluri y hablan más de 15 minutos. La secuencia es más que llamativa y abre todo tipo de interrogantes. Por ejemplo: ¿El expolicía recababa información y la transmitía?

Marzo de 2018: Cabot se reúne con Stornelli

Centeno vuelve a contactar a Bacigalupo el 5 de marzo. Corta y una hora más tarde el sargento retirado llama a Portaluri. El 7 de marzo vuelve a darse una conversación extensa entre los dos ex policías.

El 8 de marzo, la Cámara Federal porteña revoca los procesamientos en la causa GNL. Ese día excarcelan a Baratta. Cabot en su libro “Los Cuadernos” aseguró: “Tuve los originales mucho tiempo. Pero los tuve que devolver porque cuando Baratta salió de la cárcel todo ese entorno se revolucionó”.

El 19 de marzo, hay 4 llamados entre Bacigalupo y Centeno. Y otros 5, el 21 de marzo. Ese 21, Stornelli se reúne con Cabot, según señaló el periodista en su libro. Al día siguiente, el sargento retirado llama al ex militar pero parece no concretarse la comunicación porque dura solo 3 segundos.

Veinte días después del último contacto, es decir, el 27 de marzo, Portaluri llama a Bacigalupo y hablan 20 minutos. No es un día más. El 26 de marzo se había reunido Cabot con Stornelli en el restaurante Selquet, ubicado en La Pampa y Figueroa Alcorta, según narró el periodista de La Nación en el libro “Los Cuadernos”. En esa obra, Cabot aseguró que al encontrarse le mostró al fiscal fotocopias de los cuadernos. En el juicio, el pasado 5 de mayo, Cabot declaró como testigo y ante diversas preguntas de las defensas dijo que en ese libro había pasajes “ficcionales”. Todo indica que fue una forma de cubrirse de las contradicciones y de los datos que volcó en el libro, que podrían complicar el devenir de la causa (como todo lo relativo al rol de Stornelli). No obstante, en esa obra y también en el juicio Cabot aseguró que se reunió varias veces con Stornelli antes de hacer su denuncia.

Al declarar como testigo, Bacigalupo contó que Centeno le pidió los cuadernos y que demoró unas dos semanas la entrega. Eso da exactamente el 27 de marzo, la fecha en que Portaluri llama a Bacigalupo y habla 19 minutos. El 28 y el 29 de marzo vuelven a comunicarse. Conversan más de media hora.

Los dos ex policías retoman el diálogo el 1 de abril. Es la última llamada antes de que –de acuerdo a la versión oficial- Cabot devuelva los anotadores a Bacigalupo.

10 de abril de 2018: Cabot hace la denuncia formal

Según consta en el acta, Cabot prestó la declaración con la que se abrió formalmente en la Justicia el caso Cuadernos el 10 de abril de 2018. Una semana antes se había reunido con el fiscal, según publicó en su libro. Trece días después de la testimonial volvieron a hablar Bacigalupo y Portaluri. Se comunicaron el 23, el 24 y el 26 de abril. Luego no se producen llamadas hasta el 11 de mayo.

31 de julio de 2018: Stornelli visita a Bacigalupo en su casa con Cabot y lo lleva a declarar a lo de Bonadio

En el mes de julio, que es determinante para la causa Cuadernos, se multiplican los llamados entre Bacigalupo y Portaluri: los ex policías mantuvieron 14 llamados con epicentro el 17 y 18 de julio. El primero de esos días se realizaron 3 llamadas y el 18, 8. A las 8.55 hablaron por casi una hora y a las 9.54 por una hora y media. Si bien aquella fecha fue el aniversario del atentado a la AMIA difícilmente esa haya sido la razón de esos llamados.

El 31 de julio Bacigalupo llama a Cabot. Es el día clave: según narró el propio sargento retirado en el juicio el 14 de mayo pasado, previo a que estallara mediáticamente el escándalo el fiscal fue a su casa con Cabot y allí coordinaron su declaración como testigo en la causa. De acuerdo a la narración que realizó el expolicía, Stornelli lo llevó en ese mismo momento en su auto –con chofer- a declarar con el juez Claudio Bonadío “porque la causa se caía”.

1 de agosto de 2018: estalla el caso Cuadernos y se produce una ola de detenciones

El 1 de agosto estalla el caso Cuadernos. La Nación publica la historia y a la par Bonadío y Stornelli desatan una razzia de empresarios y ex funcionarios. Ese mismo día a las 9.19 Portaluri llama a Bacigalupo. Hablan casi 22 minutos.

2 y 3 de agosto de 2018: Centeno cambia su declaración

Centeno fue detenido el 1 de agosto y declaró por primera vez ante Stornelli al día siguiente. El 2 de agosto dijo que él tenía los cuadernos originales. “Se encuentran en mi domicilio”, dijo. Cuando la Justicia fue a su casa no encontró los anotadores.

Centeno tuvo que cambiar el relato. El 3 de agosto volvió a prestar declaración y modificó su historia: “Me levanté, busqué la caja con los cuadernos y me fui al fondo donde está el quincho y en la parrilla los rompí uno por uno, los amontoné y los quemé. Me quedé atizando el fuego hasta que se terminaron de quemar”. Lo que todavía no sabía el ex militar es que al año siguiente los anotadores resucitarían de las cenizas.

El celular de Bacigalupo expone los llamados que se sucedían mientras Bonadio y Stornelli avanzaban con su operación.

El 3 de agosto, es decir, el día de la “corrección” de Centeno ante Bonadío, Portaluri llamó a Bacigalupo. Hablaron 3 veces. El último llamado fue a las 22.58. Según las crónicas, el ex chofer y ex militar cambió su declaración por la noche. Es de suponer que esta última conversación fue luego de que Centeno cambiara su relato.

Un dato no menor: Cabot, que tenía diálogo con Stornelli, había llamado a Bacigalupo a las 15.16 de este 3 de agosto, antes de que Centeno dijera que quemó los cuadernos.

Tres días más tarde, Bacigalupo volvió a hablar con Portaluri dos veces. También hablaría el 9 y 10 de agosto en pleno desarrollo de la causa.

El 19 de agosto el sargento retirado llamó a Stornelli. En el informe de Movistar figura una comunicación de 51 segundos a las 12.14. Por su parte, a las 13.18, Portaluri habló con Bacigalupo. Luego no hay más contactos entre ambos hasta septiembre.

Septiembre de 2018: dictan procesamientos en Cuadernos

Portaluri llamó tres veces a Bacigalupo el 10 de septiembre. Una semana más tarde Bonadío dictó 42 procesamientos en Cuadernos, entre los que se encontraban el de la ex presidenta Cristina Kirchner, De Vido y Baratta.

Bacigalupo recién volvería a hablar con Portaluri el 24 de octubre. Los llamados desde entonces se volvieron mucho esporádicos.

La cámara porteña confirma los procesamientos

En diciembre, se producen 5 llamados entre Bacigalupo y Portaluri. Tres fueron en fechas clave: hubo 2 llamados el 19 de diciembre (uno de 36 minutos) y otro el 21 de diciembre de 47 minutos. Entre medio de estas dos fechas, el 20 de diciembre, la Cámara Federal porteña confirmó los procesamientos de los exfuncionarios que había dictado Bonadío en Cuadernos y les dictó la falta de mérito a los empresarios involucrados.

En aquel fallo, la cámara dejó a tres empresarios involucrados dentro de la presunta asociación ilícita: el financista Ernesto Clarens, el ex titular de la Cámara de la Construcción Carlos Wagner y a Gerardo Ferreyra, de Electroingeniería. Ferreyra fue uno de los dos empresarios perjudicados por las adulteraciones de los cuadernos que se le adjudican a Bacigalupo. El otro es Armando Loson.

Febrero de 2019: indagatorias, llamadas y tapas de Clarín

En febrero, Bonadío y Stornelli avanzaron con la toma de declaraciones indagatorias y los medios llevaron el tema en sus portadas. El 7 de febrero de 2019, Clarín tituló en su tapa: “Citan otra vez a Cristina y 94 empresarios por los cuadernos de las coimas”. Y el 8: “La viuda del secretario de Kirchner confesó el pago de sobornos a un juez”. Ese mismo 8 de febrero Portaluri llamó a Bacigalupo. No hablaban desde el 31 de diciembre. Se comunicaron a las 22.43 por 13 minutos.

La portada del diario Clarín volvió a ser sobre Cuadernos al día siguiente: “El contador declaró cómo Muñoz le llevaba valijas con dinero a los Kirchner”. Y el lunes 11 también: “‘Cristina estuvo al tanto de todo’, declaró ante la Justicia el ex contador K”. Ese lunes, Portaluri volvió a llamar a Bacigalupo. Intercambiaron 4 llamados, uno de 32 minutos y otro de más de 20. Y volvieron a hablar otras 4 veces el 12 de febrero. El 13 de febrero Clarín siguió con el tema en portada: “Por temor, el contador de Cristna entró al programa de testigos protegidos”. Ese día Portaluri –otra vez- llamó a Bacigalupo. Hablaron 52 minutos.

23 de octubre de 2019: reaparecen los cuadernos

El 23 de octubre de 2019, en la víspera de las elecciones presidenciales de aquel año aparecieron seis cuadernos “originales”, aquellos que Centeno dijo haber quemado. En la actualidad están en poder del tribunal de juicio (TOF 7). ¿Pero quién los tuvo desde 2018 hasta su aparición?

Seis días antes, el 17 de octubre, Bacigalupo mantuvo una conversación con Portaluri. Y volvieron a hablar exactamente una semana después, el 24, el día siguiente de que aparecieran los anotadores de las cenizas. En uno de los llamados dialogan 20 minutos.

Marzo de 2023: allanamiento en el domicilio de Bacigalupo

El 9 de marzo de 2023, el juez Marcelo Martínez de Giorgi dispuso el allanamiento al domicilio de Bacigalupo en el marco de la causa por la adulteración de los anotadores. El operativo se desarrolló el 10 de marzo. Ese día Bacigalupo llamó a Stornelli. Tres días antes, el 7, había mantenido 6 llamados con Portaluri. El sargento retirado volvió a llamar a su antiguo jefe el 13 y el 14 de marzo. También se comunicaron el 18 y el 21 de marzo.

Julio de 2023: peritaje confirma que Bacigalupo fue quien adulteró los cuadernos

El 31 de julio de 2023, se difunde la noticia de que un peritaje oficial de la PFA confirmó que fue Bacigalupo el que adulteró los cuadernos. Cuatro días antes, el 27 de julio, Portaluri habla con Bacigalupo. Uno de esos llamados es de 42 minutos. El 28 de julio se comunican nuevamente.

El siguiente llamado es el 1 de agosto, luego de que se conociera la noticia. Y el 2 de agosto hablan 4 veces. También se comunican el 3, 4 y 5 de agosto, días en que tienen en total 6 llamados. El 7 y el 8 suman cuatro llamados más. ¿Acaso Portaluri, por su expertise en “Pericias” asesoró a Bacigalupo respecto a los pasos a seguir?

Los contactos entre Bacigalupo y Portaluri continuaron con intermitencias hasta la última fecha que figura en el informe de Movistar: el 10 de octubre de 2023. Por momentos se producen varios llamados en días seguidos y por otros no hay contacto. Lo que está claro es que lejos de no hablar con él, la relación de Bacigalupo con el “Tano” -como lo llama en los chats que intercambian- es intensa y constante en el tiempo.

El interrogante central es por qué Bacigalupo buscó ocultar esta relación durante el juicio de Cuadernos. ¿Qué se esconde detrás de su vínculo con este comisario retirado?