Se negó a declarar Marianela Palmero en el caso Agostina Vega: las contradicciones que tenía que responder

Marianela Palmero, pareja de Claudio Barrelier y cuarta detenida en la causa por el femicidio de Agostina Vega, se negó este jueves a declarar durante su primera indagatoria ante el fiscal Raúl Garzón, quien la investiga por el delito de encubrimiento agravado. La mujer fue trasladada durante la mañana a la fiscalía, donde compareció por primera vez en calidad de imputada, luego de haber sido detenida la semana pasada. Al comienzo de la investigación, había prestado declaración como testigo dos veces, el 27 y 29 de mayo. Según trascendió, el abogado defensor Alberto Jaime Felsztyna explicó al finalizar la audiencia que su clienta "negó los hechos, se abstuvo de declarar y se mantiene la misma imputación, que es encubrimiento agravado ".

El letrado evitó pronunciarse sobre uno de los elementos que más comprometen a Palmero: el mensaje de WhatsApp que le envió a Barrelier la noche del crimen preguntándole "¿Qué fue ese grito?". Según indicó, primero analizará el expediente antes de hacer consideraciones sobre esa prueba. También adelantó que solicitará la libertad de su defendida cuando avance el proceso. La investigación del caso Agostina Vega atraviesa una etapa decisiva, y la declaración de Palmero es considerada muy relevante, ya que podría aportar elementos para reconstruir las horas posteriores al crimen y definir el grado de responsabilidad de cada uno de los imputados.

Las contradicciones que la Justicia busca esclarecer

Palmero está acusada de haber colaborado en el encubrimiento del femicidio. La mujer se encontraba dentro de la vivienda de Juan del Campillo al 878 la noche del 23 de mayo, junto a la hija de 11 años que tiene con Barrelier. De acuerdo con la reconstrucción judicial, Agostina ingresó a esa casa cerca de las 22.55 engañada por Barrelier y nunca volvió a salir con vida. La Fiscalía sostiene que Palmero se encontraba en la casa cuando ocurrió el hecho y que podría haber advertido movimientos o situaciones compatibles con el femicidio. Por ello intentarán determinar si tenía conocimiento de lo sucedido y por qué no habría aportado esa información durante los primeros días de la investigación.

La imputación se apoya en distintos elementos probatorios ya incorporados al expediente. Entre ellos, los peritajes acústicos realizados en la vivienda y el análisis de su teléfono. Uno de los indicios que más atención concentra es un mensaje de WhatsApp enviado a Barrelier en la noche del femicidio en el que preguntó: "¿Qué es ese grito?". Para la Fiscalía , esa conversación refuerza la hipótesis de que sí advirtió que algo anormal estaba ocurriendo al interior de la casa. Además, los estudios realizados por la Policía Judicial concluyeron que, por las características de la casa, resultaría difícil no haber escuchado los ruidos que presuntamente se produjeron durante la secuencia del crimen. La detención de Palmero se produjo el pasado 25 de junio, después de que la fiscalía incorporó nuevas pruebas al expediente, entre ellas las pericias acústicas practicadas en la vivienda. Para los investigadores, esa prueba contradijo parte de la versión que la mujer había brindado cuando declaró como testigo y alimentó la sospecha de que pudo haber advertido lo que ocurría dentro de la casa y luego haber colaborado para ocultar el hecho.

El contexto de la causa y los otros imputados

Hasta el momento, el fiscal Garzón ya dictó la prisión preventiva para Claudio Barrelier , acusado de homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y mediar violencia de género , y para los otros dos imputados por encubrimiento agravado : Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani. Además, aceptó como querellante a Melisa Heredia , la madre de la adolescente. En ese contexto, ayer, la mujer habló por primera vez públicamente desde el femicidio de su hija. En una entrevista con la prensa, aseguró que recién ahora comenzó a conocer detalles de la investigación y del accionar que, según la fiscalía, desplegó Barrelier. "Yo no sabía el mundo oscuro que tenía esta persona", afirmó en referencia a quien fue su pareja. También contó que el acusado le había asegurado que la causa por la que estuvo preso en 2025 había sido "una cama" y que ella le creyó.

Palmero está alojada en el complejo penitenciario de Bouwer , imputada por el delito de encubrimiento agravado. Aunque la Fiscalía todavía no confirmó la fecha exacta de la audiencia, el objetivo del fiscal Raúl Garzón es escuchar su versión de los hechos para esclarecer qué ocurrió durante la noche del 23 de mayo en la vivienda del barrio Cofico , donde Agostina fue asesinada. La defensa de Palmero , por su parte, adelantó que solicitará su libertad cuando avance el proceso, mientras la causa sigue su curso con la mira puesta en determinar el rol de cada uno de los implicados en el femicidio que conmocionó a la provincia de Córdoba.