Una figura de Senegal renunció al seleccionado por Instagram tras una pelea con el entrenador luego de que el equipo quedara eliminado del Mundial 2026, a manos de Bélgica.

El Mundial 2026 volvió a quedar sacudido por un conflicto extrafutbolístico. Luego de la dramática eliminación de la Selección de Senegal ante Bélgica en los dieciseisavos de final, Pape Gueye anunció, a través de un comunicado en redes sociales, que dejará la selección mientras continúe el entrenador Pape Thiaw, ya que no estuvo de acuerdo con una decisión que terminó cambiando el rumbo del partido.

La selección africana protagonizó uno de los desenlaces más dolorosos del torneo. Durante gran parte del encuentro disputado en Seattle dominó el marcador y llegó a estar 2-0 arriba, resultado que le permitía avanzar cómodamente a los octavos de final. Sin embargo, el desarrollo cambió de manera inesperada en los minutos finales. Bélgica descontó a los 86 minutos, empató apenas tres minutos más tarde y llevó la serie al tiempo suplementario.

Cuando todo hacía pensar en una definición por penales, el conjunto europeo encontró la victoria en la última acción del partido. A los 125 minutos, Youri Tielemans convirtió desde los doce pasos y decretó el 3-2 definitivo, consumando una remontada histórica que dejó a Senegal fuera del Mundial 2026. La derrota no solo significó un duro golpe deportivo, sino que también destapó un conflicto que permanecía oculto dentro del plantel senegalés.

La sustitución que hizo explotar a Pape Gueye y su mensaje en redes sociales

Uno de los momentos más discutidos del encuentro fue la salida de Pape Gueye. El volante del Villarreal abandonó el campo a los 66 minutos, cuando Senegal todavía controlaba el partido, mantenía una ventaja de dos goles y nada hacía imaginar el triste desenlace para los africanos.

Finalizado el encuentro, el mediocampista dejó entrever su malestar por la decisión del entrenador. "Me sentía perfectamente, estaba bien físicamente. El entrenador tomó la decisión y hay que aceptarla", declaró en la zona mixta. Aunque sus palabras ya dejaban entrever diferencias con el cuerpo técnico, el verdadero impacto llegó pocas horas después.

Gueye sale de la cancha visiblemente frustrado por el cambio.

A través de una historia publicada en su cuenta oficial de Instagram, donde supera el millón de seguidores, Gueye comunicó una determinación que sorprendió al fútbol senegalés. "Mientras siga este cuerpo técnico al frente de la selección, haré una pausa", escribió.

El mensaje se viralizó rápidamente y generó un fuerte debate en Senegal, donde muchos interpretaron la publicación como un pedido explícito para que la Federación realice cambios en la conducción del seleccionado. La decisión también instaló incertidumbre sobre el futuro de uno de los futbolistas más importantes del plantel de cara a las próximas competiciones internacionales.

El posteo de Gueye en el que renuncia a Senegal por un conflicto con el entrenador.

Pape Thiaw defendió su decisión

Consultado por la sustitución de Gueye, Pape Thiaw explicó que varios jugadores habían solicitado el cambio debido al desgaste físico acumulado durante el encuentro. El entrenador evitó entrar en polémicas individuales y prefirió enfocarse en el dolor que significó la eliminación.

"El fútbol puede ser muy cruel. No es fácil para mí ni para los jugadores. Estoy convencido de que dieron absolutamente todo por su país, pero esta vez no alcanzó", afirmó en conferencia de prensa. Las declaraciones, sin embargo, no lograron disminuir la tensión que comenzó a instalarse alrededor del seleccionado africano.

La publicación de Gueye colocó a la Federación Senegalesa de Fútbol en una situación incómoda. Ahora deberá decidir si mantiene el respaldo al actual cuerpo técnico o si considera realizar modificaciones para evitar que la crisis continúe escalando.

La prensa local interpretó el mensaje del mediocampista como la evidencia más clara de un malestar interno que se había acumulado durante el torneo y que terminó explotando después de la eliminación. Al mismo tiempo, crecieron las críticas hacia Pape Thiaw por el planteo táctico de los minutos finales. Muchos cuestionaron que Senegal retrasara excesivamente sus líneas cuando ganaba por dos goles, permitiendo la reacción de Bélgica.