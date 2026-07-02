Cómo es la estricta dieta de Cristiano Ronaldo según su exchef: qué come el crack de la Selección de Portugal

Cristiano Ronaldo en Portugal.

A los 41 años, Cristiano Ronaldo continúa desafiando al paso del tiempo. Mientras disputa el Mundial 2026 con la Selección de Portugal, el delantero mantiene un físico que sorprende incluso entre los atletas de élite y sigue siendo una pieza clave dentro del equipo luso. Detrás de esa vigencia hay una combinación de entrenamiento, descanso y una alimentación tan estricta como constante.

Durante años circularon todo tipo de mitos sobre la dieta del cinco veces ganador del Balón de Oro. Sin embargo, fue su ex chef personal, el italiano Giorgio Barone, quien reveló cómo es realmente el plan alimenticio que acompañó al portugués durante su etapa en la Juventus. Lejos de los productos exóticos o las recetas sofisticadas, la clave está en la disciplina y en una selección minuciosa de alimentos.

El chef de Cristiano Ronaldo contó cómo es su dieta

Barone aseguró que Cristiano "come como una persona normal", aunque con una diferencia fundamental: jamás rompe la rutina. El chef explicó que la base de su alimentación está compuesta por productos frescos, proteínas magras y vegetales, mientras que elimina casi por completo los alimentos ultraprocesados. "Nunca come comida rápida, ni siquiera en vacaciones", afirmó el cocinero, quien además reveló que el azúcar está completamente prohibido. "Ni siquiera le pone azúcar al café. El azúcar es veneno para nuestro cuerpo", sostuvo.

El desayuno del capitán portugués suele incluir café, huevos y palta, una combinación rica en proteínas y grasas saludables. Para el almuerzo predominan el pollo o el pescado acompañados siempre por verduras. En caso de necesitar una mayor carga energética, los hidratos de carbono provienen principalmente de los vegetales y no de alimentos elaborados con harina. Por eso, según Barone, Cristiano evita consumir pan, pastas y otros productos similares como parte de su rutina habitual.

La alimentación también contempla cenas livianas, generalmente a base de pescado o carnes magras con vegetales, además de una hidratación permanente. El ex chef explicó que el futbolista tampoco consume leche y que toda su planificación nutricional apunta a favorecer la recuperación muscular y mantener un porcentaje de grasa corporal extremadamente bajo. La filosofía es simple: calidad antes que cantidad y regularidad por encima de cualquier dieta de moda.

La palabra de Cristiano Ronaldo

El propio Cristiano, sin embargo, le resta dramatismo a su alimentación. En una reciente entrevista aseguró que no vive obsesionado con las dietas porque, después de tantos años, los buenos hábitos forman parte de su vida cotidiana. "No hago dieta porque hago las cosas bien. La rutina es la clave de todo", resumió el delantero, quien admite que en ocasiones especiales también puede darse algún gusto sin perder el equilibrio. Esa constancia, más que las restricciones, parece ser el verdadero secreto detrás de una carrera que ya supera las dos décadas en la máxima élite del fútbol mundial.