El terrible descargo de Yanina Latorre contra una futbolista argentino: "Fracasado hijo de p..."

El terrible descargo de Yanina Latorre contra una futbolista argentino.

La conductora Yanina Latorre reaccionó con dureza a una historia publicada por el futbolista argentino Mauro icardi en sus redes sociales y le respondió con una catarata de críticas y acusaciones personales. Qué dijo en El Observador.

Visiblemente enojada, Yanina Latorre contó que Mauro Icardi compartió una historia en la que la atacaba directamente. "Acaba de publicar una historia Mauro Icardi, divina, buscala. Me trata de cornuda, otro hijo de puta, maricón de mierda", lanzó al comienzo de su descargo.

La conductora también se refirió a una imagen que el delantero usó para burlarse de ella. ""Puso mi foto con un payaso. Pobre pibe, con razón no trabaja. Dice: 'Si se ocupara de su vida como se ocupa de la mía, no sería tan cornuda'", relató.

El terrible descargo de Yanina Latorre contra una futbolista argentino.

La dura respuesta de Yanina Latorre

Lejos de bajar el tono, Latorre redobló la apuesta y recordó los conflictos mediáticos que protagonizó el futbolista durante su relación con Wanda Nara. "Vos fuiste cornudo más que yo, rey. Acordate de todos los cuernos que te comías con Wanda con los jugadores de fútbol. Y te los podés volver a comer de nuevo", disparó.

Además, señaló que no es la primera vez que atraviesan un cruce de estas características. "Esto ya me lo hizo hace unos meses, ¿se acuerdan?", comentó. Para cerrar su descargo, Yanina Latorre volvió a apuntar contra Mauro Icardi con una frase lapidaria: "Yo prefiero ser cornuda y no ser un fracasado hijo de puta como vos".