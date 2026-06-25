Wanda Nara rompió el silencio y destrozó a Icardi al aire: “Acoso”

Sale a la luz un nuevo capítulo dentro del conflicto sinfín entre Wanda Nara y Mauro Icardi.

Un nuevo capítulo se suma a la polémica entre Wanda Nara y Mauro Icardi. Esta vez, la empresaria y conductora reveló que el futbolista habría tenido una actitud que consideró acosadora tras la ruptura de la pareja.

Mientras continúa el enfrentamiento judicial y mediático que mantiene con el jugador, la conductora Mariana Fabbiani aseguró que Wanda se comunicó con ella para exponer una situación que atravesó durante el proceso de separación.

En ese contexto, Wanda reveló que recibió una gran cantidad de mensajes y llamadas por parte de Icardi, una situación que llegó a considerar como acoso. Incluso, aseguró que en una oportunidad recibió cerca de 300 llamadas en un solo día. Además, señaló que entregó su teléfono celular a la Justicia para que se analizaran los mensajes y registros de comunicación como parte de la documentación presentada en la causa.

En este sentido, Wanda reveló: “Hay horas y horas de texto de él, que los tomaba como un acoso, porque ya dije ‘basta’ y esa persona te escribe y te escribe. En un momento, he llegado a tener 300 llamadas en un día de Mauro y un montón de situaciones; por eso, llevé mi teléfono a la fiscalía, se los di y estuve como cuatro horas, y, le dije ‘copien todos los mensajes que tengo acá'”.

El conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi no tiene fin

La relación entre Wanda Nara y Mauro Icardi estuvo marcada por varios conflictos mediáticos desde su inicio en 2013. Uno de los episodios más polémicos ocurrió en 2021, cuando se desató el llamado “Wandagate”, luego de que Wanda acusara públicamente a Icardi de una supuesta infidelidad con la actriz y modelo Eugenia “China” Suárez.

En los últimos años, el conflicto se manifestó en el ámbito judicial y familiar. Ambas partes realizaron declaraciones públicas relacionadas con la división de bienes, el cuidado de sus hijas y distintos episodios ocurridos durante y después de la separación.

