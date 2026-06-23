La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó una profunda reforma de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), con cambios en los plazos para realizar el control, la habilitación de nuevos centros de inspección y un esquema de tarifas desreguladas.

A través de la Resolución 32/2026, la medida se alinea con las modificaciones impulsadas a nivel nacional y busca ampliar la oferta del servicio y reducir las demoras.

¿Cómo son los nuevos plazos para hacer la VTV en CABA?

Uno de los principales cambios es que la primera VTV para autos particulares y motos dejará de realizarse a los cuatro años de patentamiento y pasará a exigirse recién a los cinco años de antigüedad del vehículo.

Además, la nueva normativa extiende la vigencia de la revisión para los vehículos más nuevos. De esta manera, los automóviles particulares de hasta diez años de antigüedad deberán renovar la VTV cada dos años. Una vez superada esa edad, el trámite volverá a ser anual.

¿Dónde se podrá hacer la nueva VTV en CABA?

La reforma también elimina el esquema exclusivo de las plantas verificadoras actuales. Una vez reglamentada la ley, la VTV podrá realizarse en talleres mecánicos, concesionarias e importadores que obtengan la correspondiente habilitación de la Ciudad.

De esta manera, se espera una ampliación de la red de centros de inspección y una mayor competencia entre prestadores, con más opciones para los conductores al momento de sacar turno.

¿Cuánto cuesta la VTV en junio 2026?

Actualmente, la tarifa oficial vigente en la Ciudad de Buenos Aires es de $96.968,19 para los autos particulares y de $36.459,72 para las motos.

Sin embargo, la nueva ley elimina el sistema de precios regulados. Cuando entre plenamente en vigencia, cada prestador habilitado podrá fijar sus propios valores, por lo que los costos podrían variar según el taller o concesionario elegido.

La implementación de los cambios dependerá de la reglamentación que dicte el Gobierno porteño, que deberá establecer los requisitos técnicos y administrativos para la habilitación de los nuevos centros de verificación.