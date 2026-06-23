Un famoso cantante reveló una faceta completamente desconocida de la Senadora Patricia Bullrich al aire.

Durante una entrevista en el programa TVR (ElTrece), conducido por Juan Di Natale y Carolina Papaleo, el cantante, compositor y ex participante de MasterChef Celebrity, Andrés Fejerman (más conocido como Andy Chango), sorprendió al revelar una experiencia inédita vinculada a Patricia Bullrich.

En un primer momento, la conversación giró en torno a Manuel Adorni. Antes de compartir un dato personal, Chango cuestionó al funcionario oficialista a raíz de las polémicas relacionadas con sus declaraciones juradas y el cuestionable episodio de un pendrive con criptomonedas: “Para mí, Adorni es un ladrón menor”.

Luego, el músico decidió recordar una serie de anécdotas de la década de los 90, cuando coincidían durante los veranos en las playas uruguayas y, según su relato, la actual funcionaria tenía una personalidad muy distinta a la que muestra en la actualidad. De acuerdo a su testimonio, compartió un inmueble temporal junto a la actual senadora y un amigo, entre otras personas: “En aquel momento ella no tenía ningún problema con la drogadicción ajena. Con Paul le saltabamos en calzoncillos en la cama”.

El escándalo alrededor de Manuel Adorni

Tras una reunión de trabajo con el presidente de La Libertad Avanza Javier Milei en la Quinta de Olivos, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que dejará sus funciones como vocero presidencial. A través de sus redes sociales, anunció que el diputado nacional Adrián Ravier asumirá el rol de portavoz oficial del Gobierno.

La decisión se produce en un contexto marcado completamente por la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito. Si bien continuará desempeñándose como jefe de Gabinete, dejará de estar al frente de la comunicación institucional de la Presidencia.

En este contexto, Adrián Ravier asumirá la vocería presidencial y será el encargado de comunicar las posiciones, medidas y anuncios del Gobierno nacional. Hasta ahora, el diputado nacional, pasará a desempeñar un rol de alta exposición pública como principal comunicador entre el Poder Ejecutivo, los medios de comunicación y la ciudadanía.

