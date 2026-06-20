Bullrich le escapa a la Ciudad pero busca apuntalar una candidata

Patricia Bullrich cada vez se siente menos tentada con una candidatura en la Ciudad. Si bien no está enteramente descartado, la posibilidad de serlo tiene cada vez menos espacio en su cabeza. La Presidencia es un objetivo difícil, así que una postulación como vicepresidenta aparece entre las opciones más potables, al menos de momento. Confiesan que ella ya le dejó en claro a los Milei que no quiere disputar la Capital Federal, aunque sí forma parte de la estrategia violeta en la CABA.

Bullrich quiere otros desafíos para su vida y, si bien la buscaron tentar, no es de su agrado ir a la Ciudad. En realidad, tiene la mente ocupada con la decisión de ir por un cargo más importante. El hecho de que ella no esté presente en una boleta porteña aparece como una puerta abierta a un intento de acuerdo con el PRO en la Ciudad, lo que podría darle a la actual senadora un valor agregado para integrar una boleta más ambiciosa.

Por el momento, Jorge Macri jugó al misterio. El jueves, la Legislatura aprobó proyectos impulsados por los votos del PRO y La Libertad Avanza, lo que encendió los rumores de acuerdo o, al menos, un principio de acercamiento o tregua. Sin embargo, el jefe de Gobierno destacó otra iniciativa que tuvo un destino afirmativo en el parlamento porteño y fue propuesta por Leandro Santoro: "Valoro esto: las buenas ideas, no importa de donde vengan".

Un mensaje que también le deja abierta la puerta a un armado de centro como el que busca construir la UCR. Una especie de reedición de Juntos por el Cambio, sin los libertarios y alejados del Kirchnerismo. Una propuesta en la que la gran incógnita es qué hará el PRO y, en caso de aceptar estar adentro, qué hará Horacio Rodríguez Larreta, muy alejado de la propuesta de Jorge Macri y sin vínculo actual con Mauricio.

La cosecha legislativa fue celebrada por todos. "Le decimos chau a las mafias y a los negocios de los trapitos. Si la libertad avanza, la Ciudad avanza", lanzó Pilar Ramírez, presidenta del partido violeta en X. El mensaje fue replicado por Bullrich, que destacó al espacio mileísta en la CABA: "Algunos intentan apropiarse de las ideas. Lo importante para nosotros es mejorarles la vida a los porteños".

Ante la falta de deseos de jugar en la Ciudad, Bullrich se propuso "ayudar" a Ramírez a instalarse para, en principio, ser la candidata, aunque no faltan los rumores que la ubican en una fórmula con Macri, ya confirmado como el exponente PRO. "Nos encaminamos hacia 2027 con una certeza: Jorge Macri es nuestro candidato para la Ciudad", dijo esta semana el subsecretario de Gobierno y Vínculo Ciudadano, Ezequiel Sabor.

En ese plan, Bullrich conversó con Ramírez, que todo le consulta a Karina, para acompañar su construcción personal. En julio tienen programada una actividad nueva juntas en la Ciudad, parte de las recorridas que todas las semanas lleva adelante la dirigenta libertaria junto a distintos referentes del partido.