Los ataques rusos contra Ucrania se cobran trece vidas mientras Polonia moviliza aviones de combate

El humo se eleva en la ciudad durante un ataque con misiles rusos, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en Kiev, Ucrania

​Los ataques aéreos rusos causaron la muerte de al menos 13 personas en Ucrania el jueves, incluida una en Kiev, en ataques que se extendieron hasta la ciudad occidental de Leópolis, lo que obligó a ‌la vecina Polonia a movilizar aviones de ‌combate para proteger su espacio aéreo.

Los ataques se producen cuando el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, regresa de Estados Unidos, donde dijo que el presidente Donald Trump había accedido a conceder a Ucrania licencias para misiles Patriot.

Las alertas antiaéreas sonaron en la mayoría de las regiones de Ucrania, y un testigo de Reuters afirmó que se oyeron explosiones en Kiev. Varios edificios no residenciales se incendiaron, según informó el alcalde Vitali Klitschko a través de la aplicación de mensajería Telegram.

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Una persona murió y otras dos resultaron heridas en la capital, según informaron los servicios de emergencia, mientras que otras ​seis, entre ellos dos menores, perdieron la ⁠vida en las regiones de Dnipropetrovsk y Poltava.

En la ciudad natal de Zelenski, Krivói Rog, situada en el ‌centro del país, dos niñas de 5 y 12 años se encontraban entre las seis ⁠víctimas mortales, y hubo ocho heridos en lo que, según Oleksandr ⁠Vilkul, jefe del consejo de defensa de la ciudad, fue un impacto directo de un misil balístico ruso Iskander-M.

"Una noche oscura", dijo Vilkul en Telegram, añadiendo que el misil, lanzado desde la región rusa de Vorónezh, impactó en la vivienda ⁠de una familia numerosa, y advirtió de que el número de víctimas mortales podría aumentar a medida ​que los equipos de emergencia retiren los escombros.

En Leópolis, cerca de Polonia, los ‌equipos de rescate se afanaban por retirar los escombros para ‌llegar hasta las personas atrapadas después de que misiles rusos dañaran dos bloques de viviendas e hirieran ⁠a 15 personas, según informaron las autoridades.

Anteriormente, Zelenski había advertido de que era probable un ataque ruso a gran escala, afirmando que la seguridad de los ucranianos dependía de la disposición de los aliados a proporcionar defensas antimisiles.

"Es importante que nuestros socios comprendan plenamente lo que está sucediendo y que la protección de las vidas de las personas depende ​directamente de su ‌disposición", escribió Zelenski en Telegram.

Polonia, miembro de la Unión Europea y de la OTAN, movilizó aviones de combate para proteger su espacio aéreo ante los ataques aéreos rusos, según informaron sus fuerzas armadas en la red social X.

"Los aviones de combate y un avión de alerta temprana han iniciado sus operaciones, mientras que los sistemas de defensa aérea terrestres y los sistemas de reconocimiento por radar han alcanzado ⁠el estado de alerta", afirmaron, y añadieron que se trataba de medidas preventivas.

CONTINÚAN LOS ATAQUES CONTRA EL PRINCIPAL MINORISTA ONLINE DE RUSIA

Un almacén de Wildberries, el principal minorista online ruso, se incendió en la ciudad occidental de Penza tras un ataque con drones de Ucrania, según informó el gobernador regional, Oleg Melnichenko, en Telegram.

Una persona resultó herida y unas 200 fueron evacuadas del lugar, añadió, apenas un día después de que la empresa, que se ha convertido en un objetivo frecuente de los ataques de Ucrania, evacuara otra instalación en el centro de Rusia.

Wildberries ha redirigido sus cadenas de suministro tras el ataque de ‌Penza, según ha comunicado a través de Telegram.

Sus pérdidas agravan la situación de los rusos de a pie, algunos de los cuales han convertido las ventas en línea en su principal fuente de ingresos, mientras Ucrania sigue atacando instalaciones energéticas y refinerías, lo que agrava la crisis de combustible en el país más extenso del mundo.

Los ataques con drones han dañado recientemente casi una docena de almacenes de Wildberries, destruyendo alrededor del 10% de la capacidad de almacenamiento y causando pérdidas ‌a decenas de miles de pequeñas empresas que utilizan la plataforma, según informan la empresa y las autoridades locales.

El mayor banco de Rusia, Sberbank , ha advertido de que podría verse obligado a aumentar las provisiones para pérdidas por préstamos, ya que los ataques ‌contra Wildberries afectan a las ⁠finanzas de los minoristas en línea y sus proveedores.

Rusia derribó un total de 258 drones durante la noche, según informó su Ministerio de Defensa. Esa cifra abarca las zonas de Ucrania ​ocupadas por Rusia.

Reuters no ha podido verificar de forma independiente todas las informaciones. Tanto Rusia como Ucrania niegan haber atacado a civiles en la guerra tras la invasión a gran escala de Rusia a su vecino en febrero de 2022.

Con información de Reuters