El plan monumental de la Ciudad de la Ciudad de Buenos Aires para eliminar 20 barreras y crear un nuevo corredor verde

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) presentó ante el Poder Ejecutivo Nacional una propuesta técnica para reactivar parcialmente el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, con el objetivo de completar el tramo comprendido entre Villa Luro y Caballito y eliminar unas 20 barreras ferroviarias.

La iniciativa, impulsada por la gestión del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, busca aprovechar parte de la infraestructura ya construida para transformar la superficie liberada en un corredor verde con nuevos espacios públicos y alternativas de movilidad sustentable.

El plan incluye la utilización de la tuneladora “Argentina”, la máquina que permanece detenida bajo tierra desde 2018, para finalizar los kilómetros pendientes del túnel ferroviario, y a diferencia de la idea inicial, esta versión acotada prevé una única estación intermedia, junto a la recuperación de la superficie para desarrollar un parque lineal.

¿Cómo es el plan de La Ciudad para eliminar 20 barreras y crear un corredor verde?

El plan de la Ciudad contempla que el espacio recuperado sobre el túnel pueda convertirse en un corredor verde con sistemas de movilidad eléctrica, como trambuses o carriles exclusivos. La idea es generar una nueva conexión urbana en los barrios atravesados por el ferrocarril y reducir el impacto que actualmente producen las barreras ferroviarias.

Desde la administración porteña sostienen que esta alternativa permitiría avanzar con una solución urbana sin incorporar una estructura elevada que modifique el paisaje de los barrios. En ese sentido, el proyecto se diferencia de otras propuestas planteadas para resolver los problemas de conectividad del Sarmiento, como la construcción de un viaducto.

El debate sobre el futuro de la obra también incluye distintas miradas sobre cómo intervenir la traza. El exjefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, había planteado recientemente la construcción de un viaducto elevado como una opción para resolver los cruces ferroviarios, mientras que la gestión de Jorge Macri sostiene que el soterramiento parcial permite recuperar espacio público con menor impacto urbano.

La historia del soterramiento del Sarmiento comenzó en 2008, cuando se proyectó un túnel de 32,6 kilómetros entre Caballito y Moreno. De ese plan original, solo se alcanzaron a excavar 7239 metros antes de que la obra quedara paralizada por problemas de financiamiento y cambios de gestión.

Actualmente, los trabajos sobre el área se limitan a tareas de mantenimiento preventivo, como el bombeo permanente de napas para evitar inundaciones y la conservación de la maquinaria que permanece enterrada.

La Ciudad estima que completar el proyecto bajo este nuevo esquema requeriría una inversión de entre 500 y 600 millones de dólares. Para avanzar, la administración porteña busca acordar un mecanismo de financiamiento con la Nación y plantea utilizar la deuda por coparticipación como parte de la negociación.