Aumento para bancarios en agosto 2026: el salario y cuánto cobran

Cuánto cobran los bancarios confirmado

Los trabajadores bancarios comenzarán agosto con un nuevo aumento salarial luego de que la Asociación Bancaria acordara una actualización del 1,9%, en línea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Indec para junio.

Con este ajuste, el gremio mantiene el esquema de recomposición mensual basado en la inflación, mecanismo que busca preservar el poder adquisitivo de los salarios frente al avance de los precios.

Salarios con aumento en agosto

Cuánto cobran los empleados bancarios en agosto 2026

Tras la actualización paritaria, el salario básico inicial de la actividad quedó fijado en $2.412.128,22. A ese monto se suma el pago por participación en las ganancias (ROE), que asciende a $69.727,10, por lo que el ingreso mínimo garantizado para un trabajador bancario alcanza los $2.481.855,32.

Estos valores corresponden al piso salarial del convenio colectivo. En muchos casos, la remuneración final puede ser superior debido al pago de adicionales por antigüedad, títulos, funciones específicas, horas extras y otros conceptos previstos en cada categoría.

De esta manera, un trabajador que ingresa a la actividad bancaria percibe un ingreso mensual superior a los $2,48 millones, sin considerar adicionales particulares como antigüedad, horas extras u otros conceptos previstos en los convenios colectivos.

Con el incremento correspondiente a agosto, los trabajadores del sector acumulan una suba del 16,8% respecto de los salarios vigentes en diciembre de 2025. La actualización responde al acuerdo paritario que establece revisiones mensuales en función de la inflación publicada por el Indec.

Bancarios en agosto en 2026

Qué se sabe de la próxima paritaria

Desde la Asociación Bancaria señalaron que el mecanismo de actualización por inflación continuará vigente durante los próximos meses. Además, el sindicato y las cámaras empresarias tienen previsto volver a reunirse durante la segunda quincena de septiembre para evaluar la evolución de los precios y definir si corresponde aplicar una nueva recomposición salarial para el sector.

Qué tengo que estudiar para ser bancario

Si querés trabajar como empleado bancario en Argentina, no existe una carrera obligatoria, pero sí hay estudios y conocimientos que aumentan mucho las posibilidades de ingresar.

Carreras universitarias (las más buscadas)

Administración de Empresas.

Contador Público.

Economía.

Finanzas.

Comercialización/Marketing.

Comercio Internacional.

Actuario.

Sistemas o Ingeniería (para áreas tecnológicas).

También toman estudiantes avanzados, no siempre es necesario estar recibido.

Qué conocimientos piden