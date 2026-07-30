Ciudadanía italiana: un nuevo fallo judicial podría beneficiar a miles argentinos

La decisión pone fin a una controversia jurídica conocida como "Minor Issue".

La Corte de Casación de Italia emitió un fallo que puede cambiar el panorama para miles de personas que buscan obtener la Ciudadanía italiana por descendencia. El máximo tribunal resolvió que los hijos nacidos con ciudadanía italiana no la pierden automáticamente cuando uno de sus padres adquiere otra nacionalidad mientras ellos aún son menores de edad, una interpretación que fortalece las solicitudes de reconocimiento presentadas por descendientes de emigrantes italianos en distintos países, entre ellos Argentina.

La decisión pone fin a una controversia jurídica conocida como "Minor Issue", que en los últimos años provocó el rechazo de numerosos expedientes al considerar interrumpida la transmisión de la ciudadanía iure sanguinis (por derecho de sangre) cuando el progenitor se naturalizaba en otro país antes de que el hijo alcanzara la mayoría de edad.

¿Qué dice el fallo del máximo tribunal sobre los descendientes sobre la Ciudadanía italiana?

El fallo fue dictado por las Sezioni Unite de la Corte de Casación, la formación de mayor jerarquía del tribunal encargada de unificar la interpretación de la ley cuando existen criterios contradictorios entre distintos jueces.

Los magistrados concluyeron que, según la histórica Ley 555 de 1912, un hijo que nació con doble ciudadanía conserva la Ciudadanía italiana aunque su padre o madre se naturalice posteriormente en el país de residencia. En consecuencia, el documento también puede transmitirse a las generaciones siguientes.

La sentencia revierte la interpretación restrictiva que comenzó a aplicarse en 2023 y que llevó a rechazar numerosos pedidos de reconocimiento de ciudadanía por considerar que la línea de transmisión se había extinguido.

El abogado Marco Mellone, quien representó a los solicitantes en la causa, afirmó a Associated Press (AP) que "la Corte Suprema de Casación cambió completamente su posición" y volvió a confirmar que las familias afectadas "recuperan el derecho a la ciudadanía italiana por descendencia".

¿Qué impacto puede tener para los argentinos que buscan la Ciudadanía italiana?

Según explicó el diario El Litoral, la sentencia reabre la posibilidad de avanzar con solicitudes que habían sido rechazadas o paralizadas por ese criterio. No obstante, el alcance del fallo se limita a la denominada "Minor Issue" y no modifica las restricciones introducidas por la Ley Tajani, que desde 2025 endureció los requisitos para obtener la ciudadanía italiana por descendencia.

El abogado Marco Mellone, quien representó a los demandantes, sostuvo que "varios cientos de miles de familias podrían haberse visto afectadas" por la interpretación restrictiva adoptada en los últimos años.

El fallo también fija un criterio para los tribunales italianos respecto de la denominada "Minor Issue", un aspecto que había dado lugar a interpretaciones contradictorias. Sin embargo, todavía no está claro si el Ministerio del Interior de Italia y los consulados modificarán sus procedimientos administrativos para adecuarlos a esta decisión judicial.