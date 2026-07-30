La F1 postuló el doble rebase de Colapinto en Bélgica como el mejor adelantamiento del mes: ¿Cómo votarlo?

El pilarense pasó a Gasly y Lawson en Spa.

Después de haberse disputado todos los Grandes Premios programados dentro de un mes, la Fórmula 1 lanza una lista de los mejores adelantamientos que se dieron en ese lapso para que los fanáticos voten al ganador del premio. Ahora bien, la cita en el GP de Hungría del domingo pasado marcó el cierre de la primera parte de la temporada y de las fechas que se disputaron en julio, donde también se corrieron los GPs de Gran Bretaña y Bélgica.

Con estas tres fechas, la máxima categoría hizo una selección de los cinco mejores rebases y una de las destacadas es el doble adelantamiento de Franco Colapinto sobre Pierre Gasly y Liam Lawson. La maniobra aconteció en la segunda mitad de la carrera en Spa-Francorchamps, la cual le permitió al pilarense terminar en el décimo lugar y generó toda una ola de repercusión en las redes sociales.

Y es que incluso la cuenta de la F1 subió la maniobra del piloto argentino desde distintos ángulos, de manera que se trató de una movida viral y una de las más impresionantes que se dieron en la décima fecha del campeonato. Ahora bien, Colapinto también compite con otras cuatro maniobras, una de las cuales también es un doble rebase, el de Liam Lawson sobre Oscar Piastri y Arvid Lindblad en Silverstone.

No obstante, más destacado fue el adelantamiento de Max Verstappen sobre Lewis Hamilton el domingo pasado en el Hungaroring, donde los dos multicampeones de la F1 tuvieron un duelo que a muchos les hizo recordar la inolvidable temporada del 2021. El neerlandés terminó por ganarle la posición al británico en la entrada a la primera curva, doblando por el interior, tal como había hecho el argentino en Bélgica contra Gasly.

Además de estas maniobras, también fueron candidateadas la de Verstappen sobre Hadjar en Silverstone, aunque no fue impresionante y se percibió más como una cesión de lugar, y la de Hamilton sobre Lindblad en Hungría. Para votar, los usuarios deben tener una cuenta en el sitio oficial de la F1 e ingresar a la página de votación para elegir su rebase favorito del mes. Actualmente, Colapinto lidera con un 57%, seguido por el rebase de Verstappen a Hamilton en Hungría con un 36%.

Colapinto suma 19 puntos en la temporada.

Pasos para votar el Adelantamiento del Mes