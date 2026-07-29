Las autoridades nacionales y provinciales confirmaron esta tarde la identidad de las víctimas

La provincia de San Juan vive una tragedia luego de que un helicóptero, contratado por la Agencia Federal de Emergencias (AFE), cayera en la zona de Valle Fértil. A bordo de la aeronave iban siete personas con rumbo a La Rioja para colaborar en el combate de un incendio forestal en el marco de un curso de capacitación; todos murieron en el accidente.

El Servicio de Búsqueda y Salvamento del EANA (Empresa Argentina de Navegación Aérea) recibió a las 10:30 de hoy una activación del ELT (Emergency Locator Transmitter) de una aeronave con el nombre LV-KGR.

Las autoridades nacionales y provinciales confirmaron esta tarde la identidad de las víctimas: el comisario General Rubén Castro, jefe de Bomberos; comisario Inspector, Jorge Carbajal, segundo Jefe de Bomberos; director de Protección Civil, Carlos Heredia; comisario General Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan; Matías Valenzuela, piloto del helicóptero particular; Andrés Bosch, brigadista de AFE y de Rodrigo Aimeta, brigadista de AFE.

El último registro de la posición del helicóptero fue en el límite de La Rioja y San Juan, y cayó en el Parque Provincial Ischigualasto. En el lugar trabajaron la comisión del Subcentro de Mendoza y Protección Civil, personal que halló la nave alrededor de las 13 horas. Según informaron las autoridades sanjuaninas, cuatro de las víctimas (Heredia, Videla, Castro y Carbajal) eran altos mandos en la provincia.

¿Quiénes eran los siete tripulantes del helicóptero que cayó en San Juan?

Andrés Bosch, coordinador del Servicio Nacional de Lucha Contra el Fuego. Era oriundo de Córdoba y se desempeñaba como coordinador de la Región Centro del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF). Este organismo es el encargado de la lucha contra los incendios forestales en Argentina. Asumió su cargo en febrero de 2024, luego de ser propuesto por el Ministerio del Interior.

Bosch también era especialista e instructor en incendios forestales. Estaba enfocado en la logística, la seguridad operativa y la coordinación del despliegue de medios aéreos. Tenía a cargo la región centro, que comprende las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.

Matías Valenzuela, oriundo de Buenos Aires. Era piloto de la empresa JasFly S.A., propietaria del helicóptero Bell 412EP con matrícula LV-KGR. Es una de las firmas contratadas de manera tercerizada por el Estado para el combate de incendios.

Era piloto de la empresa JasFly S.A., propietaria del helicóptero Bell 412EP con matrícula LV-KGR. Es una de las firmas contratadas de manera tercerizada por el Estado para el combate de incendios. Rodrigo Aimetta, cordobés. Técnico regional de AFE para el Sistema Nacional de Manejo del Fuego. También era jefe de la Brigada Nacional del Noreste Argentino del Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Estaba al frente de los brigadistas nacionales especializados en incendios forestales y participaba de operativos e instancias de formación en distintas provincias.

En este trágico viaje, Aimetta dictaba los módulos teóricos y prácticos de adiestramientos en combate de incendios con apoyo aéreo destinados al personal de seguridad y bomberos de San Juan. En 2024 había formado parte del equipo que capacitó a 36 combatientes de incendios forestales de Jujuy.

Carlos Heredia, director de Protección Civil. Este martes había explicado en diálogo con Radio Universidad que se llevaba a cabo una "capacitación que "tiene que ver con brigadistas e incendios forestales, algo que, lamentablemente, en San Juan nos tiene acostumbrados más en estas semanas donde el viento Zonda es protagonista”. Había asumido su cargo actual en 2023, luego de 30 años de servicio como exjefe de Bomberos de la Policía de la provincia cuyana.

Este martes había explicado en diálogo con Radio Universidad que se llevaba a cabo una "capacitación que "tiene que ver con brigadistas e incendios forestales, algo que, lamentablemente, en San Juan nos tiene acostumbrados más en estas semanas donde el viento Zonda es protagonista”. Había asumido su cargo actual en 2023, luego de 30 años de servicio como exjefe de Bomberos de la Policía de la provincia cuyana. Germán Videla. Licenciado en Seguridad Ciudadana por la Universidad Católica de Cuyo (2015) y técnico superior en Seguridad por la Escuela de Cadetes Dr. Antonino Aberastain (1997). Había quedado al frente de la subjefatura de la Policía de San Juan hace cuatro meses. Tenía 29 años de trayectoria.

Licenciado en Seguridad Ciudadana por la Universidad Católica de Cuyo (2015) y técnico superior en Seguridad por la Escuela de Cadetes Dr. Antonino Aberastain (1997). Tenía 29 años de trayectoria. Rubén Castro, comisario general de la Policía de San Juan y jefe de Bomberos del Departamento de Bomberos D-9. Antes había ocupado el cargo de máxima autoridad del Destacamento N°2 de Bomberos en Jáchal, departamento del que es oriundo.

Antes había ocupado el cargo de máxima autoridad del Destacamento N°2 de Bomberos en Jáchal, departamento del que es oriundo. Jorge Carbajal, comisario inspector y segundo jefe de Bomberos. Trabajaba junto a Castro. Participó en la coordinación de operativos de emergencia.

Duelo e investigación

Por el hecho, la provincia de San Juan decretó tres días de duelo. La Bandera Nacional y la Bandera Provincial permanecerán izadas a media asta en todos los edificios públicos. Además, se ordenó la suspensión de los actos festivos organizados por organismos del Estado provincial.

Según informó Tiempo de San Juan, la investigación quedó a cargo de la Justicia Federal, con intervención del fiscal federal Francisco Maldonado. En conferencia de prensa, el secretario de Estado de Seguridad y Orden Público, Enrique Delgado, indicó que hasta el momento la única confirmación es que el helicóptero perdió contacto después de las 10 de la mañana y comentó que, en principio, "las condiciones meteorológicas eran aptas para volar y que la aeronave era de reciente incorporación".

Delgado también informó que esta noche se llevará adelante el operativo para recuperar y trasladar los restos de las siete víctimas fatales. Las tareas demandarán "un importante despliegue logístico debido a las dificultades" para acceder al lugar donde cayó el helicóptero. Primero se trabaja en la delimitación del área, la planimetría, el registro fotográfico y la custodia del lugar hasta la llegada de la Junta Nacional de Investigación de Accidentes Aéreos, precisó el medio citado.