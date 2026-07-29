Tragedia en San Juan: Quintela despidió a los 7 fallecidos que iban a combatir los incendios en Chilecito

Frente a los incendios que azotan a la ciudad de Chilecito, La Rioja, un helicóptero de San Juan se estrelló al iniciar el vuelo hacia la provincia vecina para combatir el fuego. Tras la noticia que conmocionó a la región y al país, el gobernador Ricardo Quintela expresó sus condolencias a familiares. A días del tratamiento de la derogación de la Ley de Tierras junto a la Ley del Fuego, continúan las investigaciones de los incendios.

"Con enorme tristeza y profundo dolor recibimos la noticia del trágico accidente de helicóptero ocurrido en la provincia de San Juan, en el que lamentablemente perdieron la vida siete personas", detalló el mandatario provincial en sus redes sociales. "​Entregaron su vida en el cumplimiento del deber y en un acto de absoluta solidaridad, mientras se dirigían a nuestra provincia para brindarnos su ayuda y combatir los incendios en Chilecito", sentenció Quintela.

"En nombre del gobierno y de todo el pueblo riojano, quiero expresar mis más sinceras condolencias a las familias del director de Protección Civil, Carlos Heredia; del subjefe de la Policía, Germán Videla; del jefe de Bomberos, Rubén Castro; del segundo jefe de Bomberos, Jorge Carbajal; del piloto Matías Valenzuela; y de los brigadistas Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta", detalló el gobernador de La Rioja.

"​Acompañamos a sus seres queridos, a sus compañeros de trabajo y a todo el pueblo sanjuanino en este momento de inmenso dolor, poniéndonos a entera disposición para lo que necesiten, muy especialmente de la familia de Andrés, a quien tuve la oportunidad de conocer trabajando en momentos muy difíciles para nuestra provincia, compartiendo siempre el enorme compromiso del deber público", concluyó.

El accidente

La aeronave se estrelló en el Parque Provincial Ischigualasto, en San Juan, durante una misión vinculada al Sistema Nacional de Manejo del Fuego. Había sido contratada por la Agencia Federal de Emergencias y, tras una capacitación, debía trasladarse a La Rioja para sumarse al combate de los incendios forestales en la zona de Chilecito.

El último contacto con la aeronave se registró a las 10:26. Al no arribar al destino previsto, se activó el protocolo de emergencia. Poco después, otro helicóptero que sobrevolaba la zona detectó los restos del aparato y dio aviso a las autoridades, que desplegaron un amplio operativo de rescate en un área de difícil acceso.

El incendio

El Sistema Provincial de Emergencias continúa desplegando un amplio operativo para combatir el incendio forestal que afecta la zona de la Cuesta de Guanchín, en el departamento Chilecito. Brigadistas, bomberos y fuerzas de seguridad trabajan de manera coordinada para contener tres focos activos, aunque las condiciones climáticas adversas dificultan las tareas de control.

Las llamas avanzaron sobre la zona montañosa y provocaron pérdidas totales en la Estación 4 del histórico Cable Carril. Mientras tanto, los equipos de emergencia combaten para evitar que el fuego alcance la Estación 3 pero al serio riesgo por la proximidad del frente ígneo.

Según el último parte oficial, las fuertes ráfagas de viento Zonda son el principal factor que complica el avance del operativo, debido a que favorecen la propagación de las llamas y generan mayores riesgos para los equipos que trabajan en el terreno.

Como parte de las acciones preventivas, se reforzó la seguridad en los puestos rurales cercanos al área afectada mediante el despliegue de unidades de ataque rápido de los cuarteles de Bomberos Voluntarios de Chilecito y Nonogasta. Además, las autoridades indicaron que, de ser necesario, se activarán evacuaciones preventivas para proteger a los pobladores de la zona.

Además del refuerzo de avionetas hidrantes de San Luis, las autoridades mantienen un monitoreo permanente de la situación y solicitaron a la comunidad informarse únicamente por canales oficiales, respetar las indicaciones de los equipos de emergencia y evitar acercarse al área afectada para no interferir con las tareas de combate del incendio.