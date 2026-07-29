A qué hora ver la Luna llena en Acuario del 29 de julio 2026: significado y cómo afecta a cada signo

En la noche de este miércoles 29 de julio de 2026, el cielo argentino será escenario de uno de los fenómenos astronómicos más esperados por los amantes de la astrología: la Luna llena en Acuario, también conocida popularmente como Luna de Ciervo.

Se trata de un plenilunio que combina un atractivo visual con un fuerte componente simbólico para quienes siguen la astrología, ya que llega enfrentada al Sol en Leo y activa temas vinculados a la libertad, los vínculos colectivos y los cierres de ciclo.

¿A qué hora se verá la Luna llena plena?

De acuerdo con datos astronómicos, el instante de mayor plenitud de la Luna fue a las 11.36 hs de la mañana de este miércoles 29 de julio. Si bien llama la atención, los especialistas remarcan que el pico exacto de la Luna llena no depende de que el satélite esté por encima del horizonte ni de que sea de noche: la iluminación completa del disco lunar es un fenómeno que se calcula de forma independiente al momento en que resulta visible.

Sin embargo, no quiere decir que sea el único momento para disfrutarla todavía es posible verla esta noche cuando la Luna se mostrará prácticamente llena, con más del 98% de su superficie iluminada y se apreciará mejor.

Conocida como Luna de Ciervo, el satélite se podrá ver durante toda la noche

Ese nivel de brillo se mantiene también durante la noche siguiente, por lo que el fenómeno podrá apreciarse sin inconvenientes tanto hoy como mañana por la noche. El plenilunio, además, es el último antes del eclipse solar total previsto para el 12 de agosto, un evento que no será visible desde la Argentina, pero que sí podrá observarse desde otras partes del mundo y, de acuerdo a la astrología, modificará las energías de todos.

El significado astrológico de la Luna llena en Acuario: cómo afecta a cada signo

Desde la astrología, esta Luna llena se ubica en los primeros grados de Acuario y queda en oposición directa al Sol, que transita Leo, es decir, que se enfrentan dos energías: la necesidad de brillo y reconocimiento personal, propia de Leo, con la mirada puesta en lo colectivo, la innovación y los ideales de futuro que caracterizan a Acuario. Al tratarse de un signo de aire regido modernamente por Urano, este tipo de luna suele asociarse a revelacios inesperadas, rupturas con lo que ya no resulta genuino y la apertura de nuevos vínculos o proyectos grupales.

En términos generales, se trata de un momento propicio para evaluar si las decisiones tomadas semanas atrás siguen alineadas con lo que cada persona realmente desea, y para animarse a soltar aquello que ya cumplió su función. El impacto en cada signo podría ser el siguiente: