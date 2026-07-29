Resultados de Quini 6 hoy: controlá tu boleta del Miércoles, 29 de Julio

¡Esta noche se define tu suerte!

Buenas noticias, soñadores: esta noche a las 21:15 se juega el Quini 6 con un pozo millonario que hace agua la boca. Pero antes de gastar los ahorros en una boleta, tengo que contarles una data clave que pocos tienen en cuenta: el descuento de la AFIP. Así como leés, si ganás el pozo mayor, de los millones anunciados te quedan aproximadamente el 70%. Un 30% se va en impuestos por la Ley de Impuestos a los Juegos de Azar. ¡Una patada en el alma! Pero igual, con el 70% te seguís armando una buena vida, ¿no?

Así que ya saben, a las 21:15 en punto, controlá tu boleta y soñá con grande. ¿Ya tenés tu pálpito? Dejalo en los comentarios que lo leemos todos.