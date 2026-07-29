Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape para el sorteo del Quini 6. Acá vas a poder controlar tu boleta al instante. Te contamos cuáles son los números que salieron, si hay nuevos millonarios y de cuánto es el pozo acumulado para la próxima jugada.
Resultados de Quini 6 hoy: controlá tu boleta del Miércoles, 29 de Julio
Seguí el minuto a minuto del sorteo del Quini 6. Enterate de los números ganadores del Tradicional, La Segunda, Revancha y Siempre Sale.
Hace 13 minutos
¡Hoy es noche de 'Siempre Sale'! El Quini 6 paga sí o sí
¿Ya tenés tu pálpito?
Esta noche, a las 21:15, el Quini 6 juega con la modalidad Siempre Sale. ¿Qué significa? Que alguien se lleva la plata sí o sí. Si nadie acierta los 6 números, el pozo se reparte entre los que tienen 5 aciertos; y si tampoco hay, entre los de 4. ¡No hay chance de que quede vacante! Así que si todavía no compraste tu boleta, ¡dale que va! Dejanos tu pálpito en los comentarios.
Hace 30 minutos
¡AFIP al acecho! Ganar el Quini 6 tiene un descuento del 30%: enterate los detalles
¡Esta noche se define tu suerte!
Buenas noticias, soñadores: esta noche a las 21:15 se juega el Quini 6 con un pozo millonario que hace agua la boca. Pero antes de gastar los ahorros en una boleta, tengo que contarles una data clave que pocos tienen en cuenta: el descuento de la AFIP. Así como leés, si ganás el pozo mayor, de los millones anunciados te quedan aproximadamente el 70%. Un 30% se va en impuestos por la Ley de Impuestos a los Juegos de Azar. ¡Una patada en el alma! Pero igual, con el 70% te seguís armando una buena vida, ¿no?
Así que ya saben, a las 21:15 en punto, controlá tu boleta y soñá con grande. ¿Ya tenés tu pálpito? Dejalo en los comentarios que lo leemos todos.
Hace 1 hora
¡Soñás con el Quini 6? La AFIP te saca un pedazo: enterate cuánto recibís de verdad
¿Ya tenés tu pálpito?
Esta noche, desde las 21:15, se juega un nuevo Quini 6 con un pozo que promete emociones. Pero antes de gastar los pesos en una boleta, escuchá esto: si te toca el pozo mayor, AFIP se queda con casi el 30%. Así que de esos millones que ves en cartel, vos recibís aproximadamente el 70%. ¡Ojo con emocionarse de más! Igual, soñar no cuesta nada. Dejanos tu pálpito en los comentarios y contanos qué harías con la plata (después de impuestos).
Hace 1 hora
¡Quini 6: el pozo millonario de esta noche te hace soñar, pero la AFIP te cobra peaje! ¿Jugás?
¿Ya tenés tu pálpito?
Esta noche, miércoles 29 de julio, a las 21:15 hs, arranca el Quini 6 con un pozo que hace temblar el bolsillo. Pero antes de que empieces a contar los billetes, pará la mano: la AFIP también tiene su parte del festejo. Sí, como lo leés: si te llevás el pozo mayor, te retienen casi un 30% de impuestos. O sea, de los millones anunciados, te quedan aproximadamente el 70% en el bolsillo. ¡No es poca cosa, pero igual sigue siendo una bocha de guita!
Así que ya sabés, si tu número sale, no te emociones de más antes de que el Estado haga su descuento. Pero tampoco te desanimes: un 70% de un pozo millonario sigue siendo millonario. Dale, dejá tu pálpito en los comentarios y contanos qué harías si ganás esta noche. ¿Te comprás la casa, el auto o te vas de viaje? ¡La previa está al rojo vivo!
Hace 1 hora
¡El agenciero también festeja! ¿Qué son los Premios Estímulo del Quini 6?
¡Los agencieros también festejan!
Esta noche, a las 21:15 hs, arranca el Quini 6 con un pozo millonario. Pero no solo los apostadores se ilusionan: los agencieros también tienen motivos para celebrar. ¿Sabías que si vendés el ticket ganador del primer premio (6 aciertos), la agencia se lleva un Premio Estímulo equivalente al 1% del pozo? ¡Por eso los dueños de las agencias festejan tanto como los ganadores! Así que la próxima vez que compres tu número, recordá que estás ayudando a que tu agenciero de confianza también pueda soñar. Y vos, ¿ya tenés tu pálpito para esta noche? Dejalo en los comentarios.