Entre Ríos aprobó su propia reforma previsional

La Cámara de Diputados de Entre Ríos aprobó este miércoles el proyecto de ley de Restauración del equilibrio y fortalecimiento del Sistema Previsional, con 18 votos afirmativos y 12 negativos. El gobernador Rogelio Frigerio defendió la norma y afirmó que no implica una reducción de los haberes de los actuales jubilados

La reforma fue aprobada por los votos a favor de los 15 diputados de Juntos por el Cambio más tres electos por La Libertad Avanza. Se opusieron la bancada peronista más el diputado Damasco, electo en las listas de Javier Milei.

Horas antes del tratamiento legislativo, Frigerio defendió la iniciativa que busca garantizar la sustentabilidad de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos y sostuvo, "faltaba coraje, determinación y compromiso" para llevar a cabo la reforma.

"Todos sabían que si no se hacía nada la Caja explotaba y que no se iba a poder garantizar el pago de las jubilaciones presentes y mucho menos de las futuras" afirmó el gobernador de Entre Ríos, quien además remarcó que la ley no implica una reducción de los haberes de los actuales jubilados y aseguró que los resultados podrán comprobarse en las próximas liquidaciones.

"Esto no va a cambiar en nada la situación de los jubilados actuales. Cuando llegue el próximo recibo de haberes se va a comprobar que no sólo no bajaron las jubilaciones, sino que aumentaron con la movilidad correspondiente", señaló.

Luego, Frigerio también alertó que la Caja provincial "pierde un millón de dólares por día", pero garantizó que el objetivo de la reforma es evitar que continúe profundizándose. "No vamos a hacer desaparecer el déficit, pero sí vamos a evitar que explote y comenzar a reducirlo junto con el reclamo que estamos llevando adelante para que el Gobierno nacional pague los fondos que le corresponden a Entre Ríos", expresó.

Finalmente, el gobernador recordó además que su gestión inició acciones judiciales contra el Estado nacional para reclamar la deuda por la Caja no transferida y reactivó las auditorías necesarias para respaldar ese reclamo.

Desde la oposición, en cambio se criticó "el tratamiento exprés" de la norma, como lo calificó la diputada justicialista Silvina Deccó, quien además cuestionó la el espíritu legal del texto: "No resiste un control de constitucionalidad”.

“La declaración de emergencia de la Caja por dos años, prorrogable por dos años más, implica una concentración de poder, una fuerte delegación de facultades y atenta contra la división de poderes”, sostuvo.

También afirmó: “La reforma es confiscatoria y limita el derecho a las pensiones. La reforma se debe dar con la gente adentro”.

Reforma previsional en Entre Ríos: cómo será

La nueva ley declara la emergencia económica y financiera del sistema previsional por el término de dos años, con posibilidad de prorrogarla por otros dos, con el objetivo de restaurar el equilibrio de la Caja, resguardar su sustentabilidad y fortalecer el financiamiento del régimen jubilatorio provincial.

Con esta sanción, el oficialismo entrerriano logra concretar una de las principales reformas planteadas desde el inicio de la gestión, con el objetivo de dotar de mayor previsibilidad al sistema jubilatorio provincial. La norma entrará en vigencia una vez cumplidos los pasos administrativos de promulgación y publicación en el Boletín Oficial.

En el debate parlamentario, la diputada María Elena Romero defendió la iniciativa al sostener que la provincia debía afrontar un problema estructural que durante años fue reconocido, pero nunca resuelto. "Todos coincidían en el diagnóstico sobre la necesidad de darle sustentabilidad al sistema previsional, pero esa reforma nunca llegó. Lo único que cambió es que ahora, en lugar de guardar el problema en un cajón, lo estamos llevando a los hechos", afirmó.

Además, remarcó que la norma "es la única forma de garantizar que esos derechos sigan existiendo dentro de veinte años" y aseguró que "esta no es una ley de un gobierno, es una ley para la provincia".

A su turno, el presidente del bloque de Juntos por Entre Ríos, Bruno Sarubi, sostuvo que el debate nunca pasó por discutir si existía un problema en la Caja de Jubilaciones, sino por definir cómo resolverlo. "En todo este proceso no encontramos una sola voz que nos dijera que la Caja estaba bien. La discusión sincera no es si hay que actuar, sino cómo hay que actuar", afirmó. En ese sentido, remarcó que la ley "no es un aumento de impuestos, es un ordenamiento del sistema, gradual y cuidado, para que la Caja pueda seguir jubilando gente durante las próximas décadas". Además, destacó que el objetivo central de la reforma es "garantizar que las futuras generaciones se puedan jubilar en Entre Ríos con el 82 por ciento móvil".