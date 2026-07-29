Preocupación en River: la lesión del refuerzo que pidió Coudet ante Gimnasia y esgrima La Plata

En River Plate se encendió la alarma por la lesión de un refuerzo en el partido ante Gimnasia y Esgrima La Plata por el Torneo Clausura.

En River Plate se encendió la luz de alarma. Luego de un primer tiempo intenso frente Gimnasia y Esgrima La Plata, por la segunda fecha del Torneo Clausura, Mauro Arambarri debió abandonar la cancha por lesión cuando tuvo su debut desde el arranque.

A los pocos minutos del inicio del encuentro en cancha del "Lobo", Arambarri, que llegó a River luego de que el club de Núñez pagara 6 millones de euros al Getafe, sufrió un fuerte pisotón en el tobillo izquierdo.

Si bien continuó durante toda la primera parte con visible dolor y hasta fue atendido por el cuerpo médico en dos oportunidades, Eduardo "Chacho" Coudet decidió sacarlo del partido por Fausto Vera, debido a que el uruguayo seguía con dolor en la zona.

*Noticia en desarrollo...

Por dónde ver River vs. Gimnasia

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre River y Gimnasia será transmitido por ESPN Premium (pack premium).

Formación de River Plate vs. Gimnasia y Esgrima La Plata

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Mauro Arambarri, Lucas Silva, Tomás Galván; Ángel Correa; Joaquín Freitas y Lucas Beltrán. DT: Eduardo Coudet.

Cómo llegan al encuentro River y Gimnasia

En River también hubo novedades importantes durante la preparación del encuentro. La principal preocupación del cuerpo técnico pasa por rearmar la mitad de cancha de cara a la visita a La Plata. Esa situación modificó los planes iniciales de Coudet, quien esperaba repetir gran parte de la formación que había imaginado para buscar la recuperación tras la caída en el Monumental.

Más allá de esa ausencia, el entrenador mantendría la base del equipo que comenzó el campeonato. La idea es sostener una estructura con protagonismo en la mitad de la cancha, apostando a la circulación de la pelota y a la jerarquía de sus futbolistas ofensivos para volver a la victoria. El desafío será mejorar la eficacia y evitar las desatenciones defensivas que le costaron caro en el debut.

En Gimnasia, mientras tanto, la lesión de Marcelo Torres obligó a Ariel Pereyra a replantear el dibujo táctico. Sin su principal referencia de área, el entrenador dejaría de lado el esquema utilizado en la primera fecha para apostar por una formación con mayor presencia en la mitad de la cancha y delanteros con más movilidad. La intención es compensar la ausencia del goleador mediante un funcionamiento más colectivo y generar espacios a partir de la presión y las transiciones rápidas.

El cuerpo técnico albiazul considera que el cambio puede ofrecer mayor solidez frente a un rival que suele monopolizar la posesión del balón. Por eso, durante los últimos entrenamientos se trabajó especialmente en los relevos defensivos y en la velocidad para salir de contraataque, aspectos que podrían resultar determinantes para intentar sorprender a River.