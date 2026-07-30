Trump anunció que logró un acuerdo con Hamas para el desarme total

En medio de las truncas negociaciones con Irán, el presidente Donald Trump anunció por sus redes sociales que habría llegado un acuerdo para el "desarme total" del grupo palestino Hamas y de otros "grupos armados", a más de mil días desde que escaló el conflicto en Gaza. No obstante, el grupo no se hizo eco del supuesto trato, más allá de las especulaciones que circularon en los últimos días luego de la disolución del Gobierno de Gaza.

"Este acuerdo es un paso crucial para que Gaza sea finalmente gobernada por un nuevo gobierno palestino que trabajará estrechamente con la Junta de Paz para ayudar al pueblo palestino. Al mismo tiempo, Israel contará con la seguridad que merece, ya que Gaza dejará de ser una base para ataques terroristas", señaló en la red social Truth.

En otro pasaje de su mensaje, Trump describió al acuerdo como "histórico" y afirmó que el Ejército israelí se retirará de la Franja de Gaza cuando el desarme de Hamas sea definitivo. "A medida que se complete el desarme, las fuerzas israelíes se retirarán, y la Fuerza Internacional de Estabilización colaborará con una nueva fuerza policial palestina para garantizar la seguridad de Gaza para sus residentes y sus vecinos", escribió el jefe de Estado de Estados Unidos.

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