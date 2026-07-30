Milei pide blindar el BCRA y prohibir el déficit fiscal por ley: "Se apaga el Estado"

El presidente Javier Milei anunció esta noche por cadena nacional que presentará al Congreso un conjunto de "reformas estructurales" que incluyen el cambio de la Carta Orgánica del Banco Central. Entre los principales puntos anunció que con estas nuevas leyes será más difícil remover al presidente del Banco Central y el directorio, dado que el Congreso necesitará dos tercios en ambas cámaras para hacerlo, y también se implementará el régimen conocido como shutdown que signficia un cierre total de las áreas no esenciales del Estado en caso de incurrir en déficit fiscal por varios meses seguidos.

En su alocución, Milei sostuvo que estas reformas vienen a "poner fin a la estfaa de falsificar dinero y financiar a la alta política", y criticó la salida de la convertibilidad y la creación del Fondo del Bicentenario en 2010 por la ex presidenta Cristina Kirchner. El Presidente criticó con fuerza la Carta Orgánica del BCRA que data de 2012 al considerar que "permite emitir bajo cualquier pretexto".

Los principales puntos del discurso de Milei

En primer lugar, el Presidente anunció que se termina con la "bestialidad" de tener cinco objetivos para un solo instrumento y afirmó que el objetivo principal del BCRA será "preservar el valor de la moneda" y con ello insistió en la teoría monetaria de la inflación, que entiende que a mayor cantidad de pesos disponibles mayor es la inflación. A partir de estas reformas, el Banco Central no podrá financiar al Estado. "Esto vale tanto para el Tesoro Nacional, como para los Estados provinciales y los municipios y a toda compra de títulos públicos del Estado nacional en el mercado primario", explicó Milei. La tercera modificación apunta a "blindar" al presidente del BCRA y al directorio de los "atropellos" de la política. La remoción requerirá de dos tercios no solo del Senado, sino también de la Cámara de Diputados. En cuarto lugar, la reforma restringe el pago de dividendos por los resultados derivados de la prestación del servicio de liquidez. Por último, la reforma elimina los cambios introducidos por la Carta Orgánica del 2012, al tiempo que elimina las "letras intransferibles".

Mecanismo de cierre de Gobierno

Milei anunció que el paquete de reformas también incluye el mecanismo de "grillete fiscal" o shutdown, que establece que si hay varios meses con déficit fiscal el Gobierno cerrará todas sus actividades no esenciales. "Durante lo que dure el grillete, el Presidente, el Vicepresidente, los senadores, los diputados, los ministros, secretarios y subsecretarios no cobrarán un solo peso de sueldo. Por primera vez en nuestra historia, si la política no hace los deberes, la política pagará el costo, no lo pagará la gente", sostuvo Milei.

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