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Francia

Detienen a dos sospechosos de provocar incendios mientras sigue la lucha contra el fuego en Francia

30 de julio, 2026 | 03.18

Dos personas fueron detenidas como sospechosas ‌de provocar ‌incendios mientras los bomberos luchaban el jueves por evitar la propagación de los incendios cerca de Burdeos, según informó la ​administración local.

Los ⁠incendios no se habían ‌extendido en comparación ⁠con los días ⁠anteriores, añadió el gobierno de Nueva Aquitania y Gironda en ⁠un comunicado en X. ​La superficie quemada ‌se mantenía en ‌42.000 hectáreas.

La región de Burdeos ⁠es famosa por sus viñedos y la ciudad es uno de ​los ‌principales centros de transporte para los turistas que visitan los destinos turísticos cercanos de la costa ⁠atlántica. Miles de personas han tenido que ser evacuadas para escapar de las llamas y el humo.

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Los incendios se han producido mientras ‌Europa se enfrenta a una intensa ola de calor estival, que también ha provocado el estallido de incendios ‌en España y Grecia.

Con información de Reuters

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