Detienen a dos sospechosos de provocar incendios mientras sigue la lucha contra el fuego en Francia

FOTO DE ARCHIVO. Una imagen de satélite muestra el humo que se eleva desde un incendio en Le Porge, en Gironda (Francia)

Dos personas fueron detenidas como sospechosas ‌de provocar ‌incendios mientras los bomberos luchaban el jueves por evitar la propagación de los incendios cerca de Burdeos, según informó la ​administración local.

Los ⁠incendios no se habían ‌extendido en comparación ⁠con los días ⁠anteriores, añadió el gobierno de Nueva Aquitania y Gironda en ⁠un comunicado en X. ​La superficie quemada ‌se mantenía en ‌42.000 hectáreas.

La región de Burdeos ⁠es famosa por sus viñedos y la ciudad es uno de ​los ‌principales centros de transporte para los turistas que visitan los destinos turísticos cercanos de la costa ⁠atlántica. Miles de personas han tenido que ser evacuadas para escapar de las llamas y el humo.

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Los incendios se han producido mientras ‌Europa se enfrenta a una intensa ola de calor estival, que también ha provocado el estallido de incendios ‌en España y Grecia.

Con información de Reuters