¿Te quedaste sin espacio en el celular? Así podés liberar 20 GB en tu Samsung

El proceso no afecta el contenido importante del usuario y puede realizarse en apenas unos minutos.

Quedarse sin espacio en un celular Samsung es un problema cada vez más común, pero no siempre hace falta eliminar fotos, videos o documentos personales para recuperar almacenamiento. Existe una función integrada en los Galaxy que permite liberar hasta 20 GB al eliminar archivos temporales, datos en caché y elementos innecesarios que se acumulan con el uso diario.

Este método es especialmente útil cuando el teléfono empieza a funcionar más lento, aparecen mensajes de "almacenamiento lleno" o ya no permite instalar aplicaciones ni descargar actualizaciones. Lo mejor es que el proceso no afecta el contenido importante del usuario y puede realizarse en apenas unos minutos.

El truco para recuperar espacio en un Samsung

Los dispositivos Galaxy cuentan con la herramienta Cuidado del dispositivo, diseñada para optimizar el rendimiento del equipo. Desde allí es posible acceder al apartado Almacenamiento, donde el sistema analiza qué elementos ocupan espacio innecesariamente.

La recomendación es ejecutar la limpieza automática para eliminar archivos temporales, caché de aplicaciones y otros datos residuales que ya no cumplen ninguna función. Con el paso del tiempo, este tipo de archivos puede llegar a ocupar varios gigabytes sin que el usuario lo note.

Además, la herramienta permite identificar archivos grandes, contenido duplicado y aplicaciones que prácticamente no se utilizan, facilitando la decisión de qué eliminar sin comprometer información valiosa.

Una función integrada en los Galaxy que permite liberar hasta 20 GB.

Cómo liberar hasta 20 GB paso a paso

Para realizar la limpieza, hay que seguir estos pasos:

Abrir Ajustes .

. Ingresar en Cuidado del dispositivo y batería .

. Seleccionar Almacenamiento .

. Esperar a que el sistema analice el contenido del teléfono.

Pulsar Limpiar ahora para borrar archivos innecesarios.

para borrar archivos innecesarios. Revisar las recomendaciones sobre archivos grandes, duplicados y aplicaciones sin uso antes de eliminarlos.

Qué archivos se eliminan

La limpieza no borra fotos, videos, documentos ni conversaciones. En cambio, elimina datos temporales generados por las aplicaciones, memoria caché, archivos residuales y otros elementos que el sistema considera prescindibles.

Si después de realizar este procedimiento todavía falta espacio, también es posible revisar la carpeta de descargas, vaciar las papeleras de aplicaciones como Galería o Mis Archivos y desinstalar apps que ya no se utilizan. De esta manera, muchos usuarios pueden recuperar hasta 20 GB de almacenamiento sin perder contenido importante y mejorar el rendimiento general del celular.