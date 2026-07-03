Chau pantallas rotas: el nuevo celular indestructible de Samsung que resiste golpes, agua y caídas extremas

La transformación digital ya llegó a los lugares más difíciles. Obras en construcción, depósitos logísticos, plantas industriales, inspecciones en campo: todos esos entornos exigen dispositivos que aguanten lo que el trabajo cotidiano les impone. Un celular convencional de gama alta puede romperse con una caída desde un metro. Los Galaxy Rugged de Samsung están certificados para soportar bastante más que eso.

Qué certifica exactamente la resistencia de estos equipos

Los tres modelos de la línea cuentan con certificación militar MIL-STD-810H y resistencia IP68, los dos estándares más exigentes del mercado. La certificación MIL-STD-810H implica que el equipo fue probado frente a vibraciones, caídas, variaciones extremas de temperatura, humedad y polvo. IP68, por su parte, garantiza que el dispositivo puede sumergirse en agua sin daños. A eso se suma la posibilidad de operarlos con guantes puestos, un requisito básico para muchos entornos industriales.

Los tres modelos y para qué sirve cada uno

Galaxy XCover7: es el smartphone de la línea. Tiene pantalla de 6,6 pulgadas, conectividad 5G y Wi-Fi 6, GPS y batería reemplazable. Está pensado para equipos de campo, logística, retail y operaciones externas que necesitan un teléfono que no falle en el momento menos oportuno.

es el smartphone de la línea. Tiene pantalla de 6,6 pulgadas, conectividad 5G y Wi-Fi 6, GPS y batería reemplazable. Está pensado para equipos de campo, logística, retail y operaciones externas que necesitan un teléfono que no falle en el momento menos oportuno. Galaxy Tab Active5: tablet de 8 pulgadas con S Pen incluido, batería removible, 5G y Wi-Fi 6. Apunta a inspecciones técnicas, elaboración de informes y seguimiento de obras directamente en campo.

tablet de 8 pulgadas con S Pen incluido, batería removible, 5G y Wi-Fi 6. Apunta a inspecciones técnicas, elaboración de informes y seguimiento de obras directamente en campo. Galaxy Tab Active5 Pro: la versión más completa, con pantalla de 10,1 pulgadas, Wi-Fi 6E, NFC frontal, Dual SIM y sistema de batería Dual Hot Swap que permite cambiarla sin apagar el equipo. Para operaciones complejas en industria, centros logísticos y entornos corporativos de alta demanda.

La gestión remota como diferencial clave

Más allá de la resistencia física, lo que diferencia a estos equipos en un contexto corporativo es la integración con Samsung Knox Suite. Desde esa plataforma, los equipos de IT pueden configurar, monitorear, actualizar y aplicar políticas de seguridad a todos los dispositivos de forma remota, sin necesidad de tener el equipo en mano. Para empresas con decenas o cientos de dispositivos en campo, esa capacidad de gestión centralizada es tan valiosa como la resistencia del hardware. Además, Samsung ofrece garantía de tres años para toda la línea, lo que da previsibilidad de costos a las organizaciones.

Cómo acceder en Argentina

Samsung Argentina tiene un canal de ventas corporativo para empresas, con beneficios especiales en operaciones de más de cinco unidades y pago contado. Las empresas interesadas pueden registrarse en empresas.samsung.com.ar para ver el portfolio completo y acceder a las condiciones del canal B2B.