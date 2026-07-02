Es conocida el turismo en verano, pero también se puede disfrutar con frío: la ciudad bonaerense perfecta para disfrutar en vacaciones de invierno.

Lejos de representar un obstáculo, el invierno se convirtió en una oportunidad para que Tres Arroyos fortalezca su propuesta turística. Con nuevas experiencias vinculadas a la naturaleza, una agenda permanente de actividades y una estrategia para sostener el movimiento durante la temporada baja. De esta forma, se convirtió en la opción perfecta para quienes buscan un destino cercano y barato para pasar las vacaciones de invierno.

La directora de Turismo, Carolina Goicoechea, destacó el trabajo que realiza el municipio para posicionar a Claromecó, Reta y Orense como destinos atractivos durante los meses más fríos. En paralelo, el intendente Pablo Garate advirtió que las bajas temperaturas también ponen en evidencia la importancia de preservar el régimen de Zona Fría, al considerar que constituye una herramienta esencial para miles de hogares de la región.

La directora de Turismo de Tres Arroyos, Carolina Goicoechea, explicó que la temporada invernal presenta desafíos diferentes a los del verano. Mientras durante los meses estivales la competencia se concentra entre los balnearios de la costa bonaerense, en invierno el distrito debe posicionarse frente a destinos tradicionales como las sierras y las termas, por lo que resulta necesario poner en valor otros atributos del litoral tresarroyense.

Qué hacer en tres arroyos durante la temporada de invierno: actividades para toda la familia

En ese marco, señaló que una de las principales herramientas implementadas por el municipio es la difusión semanal de una agenda de servicios y actividades disponibles en Claromecó, Reta y el resto de las localidades turísticas. A través de las redes sociales oficiales se informa qué alojamientos, restaurantes, cafeterías y comercios permanecen abiertos, con el objetivo de transmitir previsibilidad y demostrar que la costa mantiene una activa oferta durante todo el año.

Goicoechea agregó que el paisaje costero adquiere una identidad diferente durante el invierno. Fenómenos climáticos como las sudestadas modifican la eografía de las playas y generan nuevas posibilidades para el turismo de naturaleza, entre ellas el creciente avistaje de ballenas, una actividad que comenzó a consolidarse desde el año pasado.

Es conocida el turismo en verano, pero también se puede disfrutar con frío: la ciudad bonaerense perfecta para disfrutar en vacaciones de invierno.

Otra de las propuestas que busca consolidarse es el micoturismo o turismo de hongos en Claromecó. Impulsada por una técnica local, la iniciativa ya concretó

cuatro encuentros con buena participación y aprovecha justamente las condiciones climáticas de la temporada baja para desarrollar una experiencia

diferente vinculada al ambiente y la educación.

La funcionaria remarcó además que el crecimiento de estas propuestas depende del trabajo conjunto entre el Estado y la comunidad. "El municipio puede acompañar e incentivar, pero son los propios vecinos quienes terminan transformando una idea en un verdadero producto turístico", sostuvo.

De cara a las vacaciones de invierno, el municipio también prepara una agenda de actividades junto a clubes, instituciones educativas y la Dirección de Deportes. Entre las propuestas ya confirmadas figuran la Feria de Arte y Diseño Invernal, que se realizará el 18 y 19 de julio en Claromecó, y la tercera edición de la Fiesta de la Empanada, prevista para el 26 de julio en Reta. A ello se sumarán recorridos guiados, actividades patrimoniales y eventos deportivos para ofrecer alternativas de recreación durante toda la temporada.