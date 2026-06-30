La Subsecretaría de Transporte Aéreo oficializó el permiso para que una importante compañía preste servicios regulares de pasajeros y carga hacia el destino del noreste brasileño.

El Gobierno nacional aprobó oficialmente que Latam Airlines Brasil pueda operar vuelos regulares entre Buenos Aires y Natal, uno de los destinos turísticos más elegidos del noreste brasileño. La autorización, publicada en la Disposición 12/2026 del Boletín Oficial, permite a la aerolínea prestar servicios tanto para pasajeros como para carga en esta ruta.

Esta nueva habilitación amplía la oferta de vuelos internacionales desde Argentina hacia el norte de Brasil, un punto que registra una demanda constante durante todo el año. Según la normativa, Latam ya contaba con el visto bueno de las autoridades aeronáuticas brasileñas para operar este trayecto y cumplió con todos los requisitos legales y administrativos exigidos por la Dirección Nacional de Transporte Aéreo de la Anac.

Con esta incorporación, Latam se suma a otras compañías como Gol y JetSMART, que actualmente ofrecen vuelos directos entre Buenos Aires y Natal. Para los pasajeros, esto supone un aumento en la cantidad de frecuencias disponibles y una mayor competencia en precios, lo que podría traducirse en tarifas más accesibles para quienes planifiquen viajar a Brasil.

Por el momento, la puesta en marcha de estos vuelos depende de la planificación comercial de Latam, por lo que no hay fechas definidas para el inicio de las operaciones. Sin embargo, la autorización ya está vigente desde su publicación oficial.

Esta medida forma parte de una estrategia más amplia del Ejecutivo para abrir el mercado aerocomercial y fortalecer la conectividad internacional. Se basa en acuerdos bilaterales y memorandos de entendimiento firmados entre Argentina y Brasil durante 2024, que buscan facilitar el intercambio turístico y comercial entre ambos países.

Más vuelos a Brasil: habilitaron a Latam para cubrir la ruta entre Buenos Aires y Natal.

Ahora, resta que Latam anuncie su calendario de vuelos para la próxima temporada turística, lo que podría potenciar la llegada de turistas argentinos al noreste brasileño y fomentar el turismo regional.

El Gobierno vuelve a subir tasas aeroportuarias y encarece los vuelos de cabotaje

Viajar en avión dentro de la Argentina vuelve a ser más caro a partir del 27 de junio. El Gobierno nacional dispuso un fuerte aumento de la tasa de Seguridad de la Aviación que financia a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), un cargo que forma parte del precio final de los pasajes de cabotaje y que deberán afrontar quienes utilicen vuelos domésticos.

La decisión quedó formalizada a través de la Resolución 565/2026, que establece que la tasa pasará de $260 a $1725 por pasajero. El incremento alcanza el 563 por ciento y se suma a una serie de aumentos aplicados sobre distintos componentes que integran el costo de los tickets aéreos. Para los vuelos regionales e internacionales, en cambio, el cargo permanecerá sin modificaciones en US$1,40 por pasajero.

La medida llega apenas un mes después de otro ajuste significativo dispuesto por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Desde el 28 de mayo, la tasa de seguridad operacional para vuelos de cabotaje pasó de $20 a $6500, mientras que para los vuelos regionales aumentó de US$4,42 a US$5 y para los internacionales de US$8 a US$9.