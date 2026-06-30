Santiago del Estero fue sede del Parlamento del Norte Grande y renovó el reclamo por más federalismo

En el marco de la 58° Sesión Plenaria del Parlamento del Norte Grande Argentino, mandatarios regionales de las 10 provincias del NOA y NEA compartieron un diagnóstico crítico de la región por el ajuste, el modelo libertario y la quita de recursos del Gobierno de Javier Milei. Allí destacaron el rol de la región como motor económico y preponderaron su rol en el desarrollo del país. "No hay nación posible sin este Norte Grande argentino", detalló el vicegobernador Claudio Silva Neder en la legislatura santiagueña.

"Sin Norte Grande no hay nación, porque el federalismo no se declama, sino se ejerce con presupuesto y trabajo", reflexionó Silva Neder frente a la asamblea. Allí destacó el peso estratégico que tiene el Norte Grande en la producción nacional y detalló que la región concentra el 98% de la producción de algodón del país, el 95% del limón destinado a exportación, el 30% del stock bovino nacional, cerca del 20% de la producción de granos y prácticamente la totalidad del litio y del tabaco argentino.

"Esto no es casualidad. Es el resultado de gobiernos provinciales que sostienen políticas de promoción industrial, acompañan al sector privado y generan condiciones para el empleo y la producción", afirmó el vicegobernador santiagueño, quien remarcó que el Norte Grande continúa aportando al desarrollo nacional pese al contexto económico adverso.

En este mismo sentido, se expresó en sus redes sociales quien destacó la importancia del trabajo en conjunto: "Esto es el federalismo y nos permiten construir una agenda común para impulsar el crecimiento, el desarrollo y la integración de nuestra región". "Seguimos reafirmando el compromiso de trabajar unidos, defendiendo los intereses de nuestros pueblos y promoviendo más oportunidades para todo el Norte Grande", concluyó.

Más federalismo

Uno de los principales ejes del encuentro fue el reclamo por la disminución de la coparticipación federal y la paralización de obras financiadas por el Estado nacional. En ese sentido, el vicegobernador de Tucumán, Miguel Acevedo, cuestionó que las provincias deban afrontar con recursos propios gastos que antes eran cubiertos por la Nación, como el Fondo de Incentivo Docente, los subsidios al transporte y el mantenimiento de rutas nacionales.

Por su parte, la vicegobernadora de Buenos Aires, Verónica Magario, respaldó el planteo de las provincias y aseguró que "el mayor valor que tiene la Nación son sus 23 provincias, y claramente en esta etapa se han olvidado de ellas". Además, advirtió sobre la caída de recursos para el interior y llamó a recuperar el federalismo y una distribución más equitativa de los fondos nacionales.

En el marco del debate también se abordó la necesidad de avanzar en obras de infraestructura que potencien las economías regionales. Entre los temas planteados sobresalió la reactivación del corredor ferroviario Belgrano Cargas, considerado una herramienta clave para mejorar la competitividad productiva del norte argentino y reducir los costos logísticos.

Como resultado de la sesión, el Parlamento del Norte Grande aprobó más de 130 iniciativas vinculadas al desarrollo regional. Entre ellas se destacaron proyectos para impulsar la reactivación de la obra pública, fortalecer la infraestructura estratégica y reclamar una tarifa eléctrica diferencial para las provincias del norte, uno de los principales planteos que los gobernadores sostienen desde hace meses ante el Gobierno nacional.