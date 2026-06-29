Parlamento: el Norte Grande se planta contra Milei y pide por tarifas energéticas e infraestructura

Durante la 58ª Sesión Plenaria del Parlamento del Norte Grande, legisladores de las diez provincias del NOA y el NEA consensuaron una agenda de reclamos y proyectos enfocados en la crisis económica que afecta a la región por las políticas del gobierno de Javier Milei.

En el encuentro realizado en Santiago del Estero, la comitiva jujeña, integrada por trece diputados provinciales de distintos bloques, centró sus propuestas en el impacto de los costos de los servicios públicos y la demanda social.

Entre las iniciativas impulsadas se destacó el pedido para establecer una alícuota del 0 % en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre las tarifas de energía eléctrica para los usuarios de la región, un reclamo histórico debido a las asimetrías de costos con el centro del país.

Asimismo, los legisladores locales propusieron la creación de un régimen regional de eficiencia energética y autogeneración renovable destinado a MiPyMEs y comercios, buscando alternativas para amortiguar el impacto tarifario en el sector productivo. En la misma línea, se presentaron proyectos de apoyo al comercio, el fortalecimiento del sistema público de salud mental y declaraciones de preocupación por el desfinanciamiento de las universidades públicas nacionales.

Esta postura regional coincide y se fortalece con las acciones de cada territorio. Hace algunas semanas, el defensor del Pueblo de Santiago del Estero, Luis Ger, encabezó un nuevo reclamo institucional para exigir una tarifa energética diferencial para las provincias del Norte Grande y cuestionar las políticas nacionales que, según advirtió, continúan perjudicando a millones de usuarios de la región.

Desde la Defensoría santiagueña remarcaron que el debate debe contemplar las condiciones climáticas de cada región. En ese sentido, advirtieron que "la energía eléctrica no es un privilegio, sino un derecho esencial para una vida digna" y sostuvieron que "una Argentina federal no puede construirse castigando a las provincias del norte ni condenando a millones de argentinos a elegir entre alimentarse o soportar temperaturas extremas sin acceso razonable a electricidad o gas".

Rutas nacionales a la deriva, pérdida de empleo y falta de fondos

Las consecuencias del ajuste nacional ya se reflejan en la pérdida de empleo, la caída del poder adquisitivo de los trabajadores y la paralización de obras públicas que impactan directamente en la vida cotidiana de miles de familias.

En ese marco, el plenario de vicegobernadores y parlamentarios aprobó un documento presentado por el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA). El texto expresa una profunda preocupación por el desfinanciamiento de la Dirección Nacional de Vialidad, advierte sobre el progresivo deterioro de las rutas nacionales que atraviesan la región y exige la restitución inmediata de los fondos destinados al mantenimiento vial.

Por otra parte, se trató el informe de las Cámaras de Turismo del Norte Grande, donde expusieron representantes del sector de Jujuy, Santiago del Estero, Catamarca y Formosa. Los empresarios advirtieron sobre una marcada caída de la actividad, el aumento sostenido de los costos operativos y la pérdida de competitividad, de modo que solicitaron medidas urgentes para sostener los puestos de trabajo en las economías regionales