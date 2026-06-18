Trabajadores de Vialidad denuncian reducción de fondos y posibles despidos: "No vamos a bajar los brazos"

La paralización de la obra pública por decisión del gobierno de Javier Milei atentan contra el futuro laboral de muchas familias de Catamarca. El secretario general de los trabajadores de Vialidad Nacional provincial, Franco Carabajal, aseguró que en los últimos días no se registraron partidas para continuar con tareas de mantenimiento. “No hemos recibido nada de presupuesto para salir a trabajar”, afirmó.

La crisis vial impulsada por la administración libertaria se traduce en el deterioro de rutas nacionales, recortes presupuestarios y falta de mantenimiento. Informes sindicales y especialistas del sector señalan que entre el 65% y el 70% de la red vial bajo jurisdicción nacional se encuentra en estado regular o malo.

Según detalló Carabajal, en la provincia que gobierna Raúl Jalil trabajan actualmente 177 empleados, de los cuales “la mitad son contratados”. En ese sentido, alertó que la situación operativa ya afecta servicios básicos. “Tenemos un comedor donde se distribuyó para comprar un tubo de gas y no había para un tubo de gas”, relató.

En diálogo con Mensajes en la Radio (Radio El Esquiú 95.3), el dirigente sostuvo que durante un congreso nacional se informó que desde la administración central se solicitó un listado de trabajadores para posibles bajas. “Habían pedido un listado de 15 compañeros para baja en cada provincia”, señaló. De esta manera, mencionó la posibilidad de una nueva etapa de retiros voluntarios.

Carabajal remarcó además las dificultades para afrontar el operativo invernal en zonas de montaña. “No tenemos las ropas exclusivas para gente que está en la nieve”, dijo al referirse al campamento de La Gruta y a la necesidad de contar con camiones saleros y equipamiento.

El gremialista confirmó que los trabajadores preparan una presentación ante vicegobernadores del NOA y NEA para exponer la grave situación del organismo. “Nosotros no vamos a bajar los brazos”, aseguró.

Además, confirmó que analizan realizar protestas durante la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, que se realizará entre el 17 y el 26 de julio en el Predio Ferial Catamarca, ubicado en la Capital provincial. El gobernador Jalil confirmó la invitación al presidente Milei y a su Gabinete para que formen parte de la celebración en medio de la crisis.

Catamarca es la segunda provincia con mayor pérdida de empleo registrado del país

La provincia que gobierna Jalil registró una caída mensual del 1,6% en el empleo asalariado formal privado, posicionándose como la segunda jurisdicción con mayor pérdida de puestos de trabajo a nivel nacional.

Esta fuerte contracción en el territorio catamarqueño se da en un marco de profunda debilidad generalizada, donde el empleo registrado total del país alcanzó en marzo los 12,83 millones de trabajadores, lo que refleja una disminución interanual de 40.900 puestos de trabajo, según los últimos datos oficiales de la Secretaría de Trabajo.

A nivel mensual, la situación tampoco mostró signos de recuperación, ya que el empleo registrado retrocedió un 0,2% en comparación con febrero en el conjunto del país, exhibiendo resultados negativos en prácticamente todas las modalidades de ocupación.

El deterioro más marcado se verificó entre los asalariados privados, uno de los principales motores del empleo formal. La evolución de este segmento muestra una tendencia de debilidad que se viene extendiendo desde los últimos meses, alternando breves períodos de estabilidad con nuevas bajas.

Los datos correspondientes a marzo vuelven a poner el foco sobre la situación del empleo en Argentina, en un contexto de desaceleración de la actividad económica y de persistente incertidumbre respecto de la recuperación del mercado de trabajo formal.