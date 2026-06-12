Furor en el folklore por todos los artistas que van a brillar en la Fiesta Nacional del Poncho 2026

La Fiesta Nacional e Internacional del Poncho 2026 calienta motores para lo que promete ser una edición inolvidable. Con una propuesta que combina espectáculos gratuitos de primer nivel, noches de gala con artistas consagrados y un megaevento exclusivo para celebrar el Día del Amigo, la provincia se prepara para recibir a miles de turistas entre el 17 y el 26 de julio.

Uno de los espacios más convocantes y elegidos por el público vuelve con todo. El Patio se consolidó como el punto de encuentro ideal para disfrutar de las tardes con propuestas culturales para toda la familia, funcionando como la previa perfecta del Escenario Mayor.

Con entrada totalmente libre y gratuita, ofrecerá nueve jornadas de espectáculos programados desde las 15 hs (con excepción del lunes 20 de julio). La apertura estará a cargo de Christian Herrera el viernes 17, dando inicio a una grilla sumamente variada.

Viernes 17 de julio: Christian Herrera

Sábado 18 de julio: El Polaco y Paquito Ocaño

Domingo 19 de julio: Sabroso

Martes 21 de julio: Cruzando el Charco

Miércoles 22 de julio: Orellana Lucca y Juan Fuentes

Jueves 23 de julio: Candu Domínguez, G Sony y 18 Kilates

Viernes 24 de julio: Dúo Coplanacu, Sele Vera y Los Pampas

Sábado 25 de julio: La K’onga

Domingo 26 de julio: El Chaqueño Palavecino

Escenario Mayor y Poncho Sunset: grilla por día y precios de entradas

La venta de localidades para los dos escenarios pagos de la fiesta ya se encuentra habilitada de forma online a través de la plataforma universotickets.com. Una de las grandes novedades edilicias de este año es la ampliación del sector VIP, que sumará capacidad mediante balcones laterales en el salón mayor con livings exclusivos, barras y servicio de mozo.

Por su parte, el Poncho Sunset irrumpirá el lunes 20 de julio desde las 17 hs en el Estadio Bicentenario para celebrar el Día del Amigo. Será una jornada única donde, además, se sorteará un Fiat Cronos 0 km exclusivamente entre quienes asistan a dicho evento.

A continuación, el detalle completo de la programación del Escenario Mayor y los valores correspondientes para cada sector:

Viernes 17 de julio | Campedrinos y Los Pimpinela

General (de pie): $40.000

Platea (con sillas): $70.000

Pullman Butaca: $80.000

Pullman Living (6 personas): $90.000 por persona (Total: $540.000)

Balcón A y B (8 personas): $90.000 por persona (Total: $720.000)

Sábado 18 de julio | Los Nocheros, Los Tekis, Chango Spasiuk, Nadia Larcher y Marcelo Dellamea

General (de pie): $30.000

Platea (con sillas): $50.000

Pullman Butaca: $60.000

Pullman Living (6 personas): $70.000 por persona (Total: $420.000)

Balcón A y B (8 personas): $70.000 por persona (Total: $560.000)

El Patio del Poncho ofrecerá música en vivo y gastronomía con entrada gratuita.

Domingo 19 de julio | Soledad Pastorutti y Karina La Princesita

General (de pie): $40.000

Platea (con sillas): $70.000

Pullman Butaca: $80.000

Pullman Living (6 personas): $90.000 por persona (Total: $540.000)

Balcón A y B (8 personas): $90.000 por persona (Total: $720.000)

Lunes 20 de julio | Poncho Sunset (Día del Amigo) | Abel Pintos, La LBC y Euge Quevedo, Los Herrera

Campo (de pie): $50.000

Platea (tribuna): $70.000

Viernes 24 de julio | Cazzu y Valen Vargas

General (de pie): $70.000

Platea (con sillas): $90.000

Pullman Butaca: $100.000

Pullman Living (6 personas): $110.000 por persona (Total: $660.000)

Balcón A y B (8 personas): $110.000 por persona (Total: $880.000)

Sábado 25 de julio | Lázaro Caballero, Jorge Rojas y Carafea

General (de pie): $30.000

Platea (con sillas): $50.000

Pullman Butaca: $60.000

Pullman Living (6 personas): $70.000 por persona (Total: $420.000)

Balcón A y B (8 personas): $70.000 por persona (Total: $560.000)

Domingo 26 de julio | Fito Páez y Vilma Palma e Vampiros

General (de pie): $80.000

Platea (con sillas): $100.000

Pullman Butaca: $120.000

Pullman Living (6 personas): $120.000 por persona (Total: $720.000)

Balcón A y B (8 personas): $120.000 por persona (Total: $960.000)

Descuentos con Banco Nación y políticas de accesibilidad

Para acompañar el bolsillo de los asistentes, el Gobierno de la Provincia junto al Banco Nación lanzaron la promoción especial "El Marcatón al Poncho". Quienes adquieran sus entradas de forma online utilizando tarjetas de crédito de dicha entidad bancaria obtendrán un 30% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés. De esta manera, el valor de las entradas generales más económicas se reduce a $21.000, mientras que las plateas de menor valor quedan en $35.000.

Cabe destacar que las boleterías físicas del Estadio Bicentenario funcionarán únicamente durante el transcurso del festival, es decir, del 17 al 26 de julio.

Cupo para personas con discapacidad: La organización reservará un 4% del aforo de cada sector para quienes posean Certificado Único de Discapacidad (CUD). La reserva se gestionará mediante un formulario online disponible 48 horas antes de cada show en las plataformas oficiales de la Fiesta del Poncho. Una vez confirmado el cupo vía mail, el ingreso se validará en puerta presentando DNI y CUD original hasta el horario límite de las 21:30 hs.