Furor por Jorge Rojas y las grandes estrellas del folklore en la Fiesta Nacional del Poncho

La expectativa crece en Catamarca a medida que se acerca la edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho. Este año, el encuentro cultural más relevante de la región vuelve a confirmar su jerarquía con una programación de lujo que promete reunir a miles de personas en torno a nuestra música popular. Entre los nombres que resaltan en la grilla, el esperado regreso de Jorge Rojas al Escenario Mayor se perfila como uno de los puntos más altos de la celebración.

Rojas, quien se presentará el sábado 25 de julio, mantiene un vínculo inquebrantable con el público catamarqueño. Con una carrera que se erigió como referente del folklore nacional, el cantante ha sido protagonista de algunas de las veladas más memorables en la historia del Poncho. Esa misma noche también brindará su show Lázaro Caballero, un joven referente del género popular.

Su propuesta, que logra amalgamar con maestría las raíces profundas del folklore con sonoridades románticas y matices latinoamericanos, ha dado vida a himnos que ya forman parte del cancionero popular argentino, como “No saber de ti”, “Milagro de amor”, “Olvida que te he amado” y “La vida”. Su nueva visita al festival reafirma esa conexión especial que el artista ha cultivado durante décadas con sus seguidores.

Una grilla que celebra la tradición

El evento, que se extenderá durante diez jornadas de pura música y danza, contará además con la presencia estelar de otros dos gigantes del género: Los Nocheros y Los Tekis.

La fiesta ganará intensidad desde el inicio. El sábado 17 de julio, en la segunda noche del festival, Los Nocheros abrirán el fuego con su repertorio clásico. Con casi 40 años de trayectoria, las voces de Rubén Ehizaguirre, Mario y Álvaro Teruel vuelven a encontrarse con el público para ofrecer un show cargado de ese folklore romántico que definió una época y que sigue resonando con fuerza en cada rincón del país. Temas emblemáticos como “Juan de la calle”, “Canto nochero” y “Amor de papel” prometen transformar el auditorio en una verdadera fiesta colectiva.

Al día siguiente, el domingo 18 de julio, la energía cambiará de pulso con la llegada de Los Tekis. El grupo jujeño, con más de tres décadas sobre los escenarios, traerá el espíritu festivo del norte argentino. Reconocidos por su estilo único que fusiona folklore, carnavalitos y ritmos andinos, llegan tras un exitoso paso por la edición pasada donde demostraron su capacidad para hacer bailar a multitudes. Canciones como “Hasta el otro carnaval”, “Todos nos vamos a morir igual”, “Vienes y te vas” y “Jueves de comadres” son la garantía de una noche vibrante.

Las entradas para disfrutar de estas y otras propuestas estarán disponibles próximamente a través de Universo Tickets. La invitación está hecha para vivir una de las fiestas más queridas del país, donde la cultura local y la música de nuestros mayores referentes se encuentran bajo el cielo de Catamarca.