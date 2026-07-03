Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este viernes, 3 de julio

¿Cómo se leen las 4 cifras?

Si sos de los que mira la pizarra y ve un número de cuatro cifras, ¡tranqui! Acá va el pálpito: la última cifra es la Unidad, las dos últimas forman el Ambo, las tres últimas son la Terna y el número completo es la Cuaterna. Así que ya sabés, cuando veas un 1234, jugale al 4, al 34, al 234 o al 1234. ¡A cruzar los dedos para el sorteo de este viernes!