Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.
Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este viernes, 3 de julio
Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.
Hace 8 minutos
Madrugadores, ¡esta es su lotería! La historia detrás de 'La Previa'
¿Por qué se creó "La Previa"?
Si sos de los que se levantan con el pálpito antes del mediodía, ya sabés lo que es esperar. Por eso los genios de la quiniela inventaron "La Previa", ese sorteo de media mañana (10:15 / 10:30 hs) que llegó para calmar la ansiedad de los apostadores madrugadores. Funciona como un aperitivo antes del clásico sorteo de La Primera al mediodía. ¡Un golazo para ir calentando motores!
Hace 23 minutos
💸 ¿Soñaste con un auto 0km? Dale, jugale a las 4 cifras que pagan fortuna
💰 ¿Cuánto pagan las 4 Cifras?
¿Andás buscando un pálpito que te haga saltar la billetera? Te contamos que el premio mayor paga 3.500 veces lo apostado a la cabeza. O sea, si le metés $100, te convertís en dueño de $350.000. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!
Hace 1 hora
¡No te marees con la pizarra! Te explicamos cómo se leen las 4 cifras de la Quiniela
¿Cómo se leen las 4 cifras?
Si sos de los que mira la pizarra y ve un número de cuatro cifras, ¡tranqui! Acá va el pálpito: la última cifra es la Unidad, las dos últimas forman el Ambo, las tres últimas son la Terna y el número completo es la Cuaterna. Así que ya sabés, cuando veas un 1234, jugale al 4, al 34, al 234 o al 1234. ¡A cruzar los dedos para el sorteo de este viernes!
Hace 1 hora
¡La redoblona: el pálpito de dos patas! ¿Sabés cómo se juega?
¿Qué es una Redoblona?
¡Atención, apostadores! La redoblona es la apuesta más tradicional y combinada de la quiniela. Elegís dos números de dos cifras y apostás a que ambos van a salir en diferentes ubicaciones de la pizarra, por ejemplo, uno a la cabeza y otro a los 5. ¡Un pálpito clásico que nunca falla! Si soñaste con dos números, jugale una redoblona y cruzá los dedos para el sorteo de esta noche.
Hace 1 hora
¿Soñaste con exactas? ¡La jugada que te puede hacer millonario con 3.500 veces lo apostado!
La magia de acertar las 4 cifras
Buenos días, apostadores. Si andás buscando un pálpito que valga la pena, prestá atención: acertar las 4 cifras exactas a la cabeza es el premio más difícil, pero también el más jugoso. ¿Cuánto pagaría? Nada menos que 3.500 veces lo que apostaste. Soñalo, jugalo y que la suerte te acompañe este viernes. ¡A cruzar los dedos!
Hace 1 hora
¿Soñaste con un italiano? Te contamos de dónde salió la tabla de los sueños
¿De dónde salió la tabla de los sueños?
Para los que andan buscando un pálpito bien argento, acá va un dato de la historia. Los famosos significados de los números (el 32 el dinero, el 14 el borracho) no son invento de la esquina. Son una adaptación criolla de la ‘Smorfia’ napolitana, una antigua tradición que los inmigrantes italianos trajeron en los barcos. ¡Así que la próxima vez que sueñes con un tano, jugale sin miedo!