El Gobierno aceleró su estrategia parlamentaria con una doble señal política. Primero, Javier y Karina Milei reunieron a la tropa libertaria para ordenar la agenda del Congreso y fijar como prioridades la reforma política —que incluye la eliminación o suspensión de las PASO—, el régimen de Zona Fría, cambios en Inocencia Fiscal y una futura reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Horas después, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y los senadores de La Libertad Avanza se reunieron con bloques aliados para preparar la reactivación de la actividad en la Cámara alta, donde el oficialismo busca convocar a una sesión luego de la reunión de labor parlamentaria prevista para el 8 de julio. Entre los proyectos en discusión también aparecen la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y la reforma electoral, aunque varias iniciativas siguen condicionadas por la falta de acuerdos con sectores dialoguistas. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Milei busca ordenar la agenda legislativa y acelera las negociaciones en el Senado
Tras una reunión de Javier y Karina Milei con los legisladores de La Libertad Avanza en la Casa Rosada, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, encabezó un encuentro con bloques aliados para avanzar en los proyectos prioritarios del Gobierno. La eliminación de las PASO, Zona Fría y cambios en la Carta Orgánica del Banco Central figuran entre los ejes.
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BCRA, PASO y una muestra de poder ante Bullrich: así fue el acto de Milei y Karina
El Presidente y el Jefe encabezaron un acto ante todos los legisladores libertarios. El Gobierno va por la eliminación de las PASO, lo que esperan rompa a toda la oposición. Milei prometió cambiar la carta orgánica del Banco Central.
Con la transición del Gobierno, Javier Milei relanzó la gestión. En modo conductora, Karina Milei organizó un acto con los legisladores de La Libertad Avanza en la Casa Rosada. Fue con el objetivo de avanzar en los proyectos que impulsa el oficialismo en el Congreso de la Nación.
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“A la peruana”: a pedido del FMI, Milei quiere un BCRA blindado a cualquier reclamo social
Milei adelató que buscará modificar la carta orgánica del Banco Central. El Fondo Monetario Internacional se lo pidió en la última revisión del programa económico, publicada el pasado 8 de mayo.
La pretensión de Milei de modificar la carta orgánica del Banco Central es un mandato del Fondo Monetario Internacional. De avanzar en esta línea, el mandatario abandonará sus intenciones incendiarias para con la autoridad monetaria y se encargará de devolverle el espíritu que tenía en 1992, en los albores del Consejo de Washington en el país.
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¿Peligra la reelección?: el rechazo a la gestión de Milei llegó a su techo
Lo afirmó un sondeo realizado por Managment & Fit. La cifra que pone el riesgo la opción del ballotage.
La desaprobación de la gestión de Javier Milei encuentra su punto más alto desde que llegó a la Casa Rosada, según afirmó una encuesta. Además, la imagen del Presidente se encuentra en una situación crítica y el electorado comienza a buscar un cambio: un movimiento que pone en riesgo su intención de buscar un segundo mandato y un ballotage.
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Durante más de veinte años, la industria tecnológica fue una excepción dentro del mercado laboral argentino, pero esa dinámica comenzó a cambiar: un informe del sector detectó el primer freno en la creación de empleo desde 2004, en un contexto de deterioro salarial y de creciente impacto de la inteligencia artificial sobre el trabajo.
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Los gobernadores fueron al besamanos de la Rosada, pero la Coparticipación volvió a caer
La jura de Santilli reunió a trece mandatarios provinciales que apuestan a abir una etapa de mayor diálogo con la Casa Rosada. Pero el debut llegó con malas noticias: en junio volvieron a caer la coparticipación y las transferencias automáticas.
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Adorni renunció a su cargo en el directorio de YPF
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Manuel Adorni renunció a su cargo en el directorio de YPF
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El nuevo jefe de Gabinete y los bloques oficialistas y socios de la Casa Rosada mantuvieron un encuentro con miras a la próxima sesión. Cuándo será y qué temas tendrá.
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Ritondo y Goerling mostraron sintonía tras las diferentes posiciones parlamentarias ante la interpelación de Manuel Adorni. El guiño de De Andreis a la Casa Rosada y el nuevo mapa político que traza el desembarco de Santilli en la coordinación de ministerios.
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