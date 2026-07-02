Milei busca ordenar la agenda legislativa y acelera las negociaciones en el Senado

El Gobierno aceleró su estrategia parlamentaria con una doble señal política. Primero, Javier y Karina Milei reunieron a la tropa libertaria para ordenar la agenda del Congreso y fijar como prioridades la reforma política —que incluye la eliminación o suspensión de las PASO—, el régimen de Zona Fría, cambios en Inocencia Fiscal y una futura reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Horas después, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y los senadores de La Libertad Avanza se reunieron con bloques aliados para preparar la reactivación de la actividad en la Cámara alta, donde el oficialismo busca convocar a una sesión luego de la reunión de labor parlamentaria prevista para el 8 de julio. Entre los proyectos en discusión también aparecen la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y la reforma electoral, aunque varias iniciativas siguen condicionadas por la falta de acuerdos con sectores dialoguistas. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.