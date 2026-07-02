Gueye dice que no estará disponible para la selección de Senegal con el actual cuerpo técnico

Pape Gueye, de Senegal, anota el cuarto gol

​El centrocampista senegalés Pape Gueye ha declarado que ya no ‌estará disponible para ‌la selección nacional mientras el actual cuerpo técnico siga en el cargo, tras la eliminación de su equipo del Mundial el miércoles.

Senegal desperdició una ventaja de ​dos goles ⁠frente a Bélgica antes de ‌caer por 3-2 en ⁠la prórroga en ⁠los dieciseisavos.

"Volveré para decirles unas palabras sobre la eliminación (…), pero hoy anuncio ⁠que, mientras este cuerpo técnico ​siga en el cargo, ‌me tomaré un ‌descanso de la selección nacional", publicó ⁠el jugador de 27 años en las redes sociales.

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Senegal parecía tener el pase asegurado después ​de ‌que Habib Diarra e Ismaila Sarr le dieran la ventaja.

Gueye, autor de dos goles en el torneo, fue ⁠sustituido poco después de la hora de juego; el seleccionador Pape Thiaw dio entrada a Lamine Camara en un intento de Senegal por proteger su ventaja.

Sin embargo, Bélgica marcó ‌dos goles en los últimos cuatro minutos, obra de Romelu Lukaku y Youri Tielemans, lo que llevó el partido a la prórroga.

Bélgica completó ‌entonces la remontada cuando Tielemans convirtió un penal pitado tras una revisión ‌del VAR ⁠en la que estuvo implicado el suplente senegalés ​Camara.

Con información de Reuters