Quiénes son las novias y esposas de los futbolistas estrellas del Mundial 2026

Estas son las mujeres que comparten la vida con algunas de las principales estrellas del torneo y que también despiertan el interés de los fanáticos.

El Mundial 2026 reúne a varias de las principales figuras del fútbol internacional, pero el interés de los fanáticos también se extiende a las personas que acompañan a los jugadores fuera de la cancha. Modelos, empresarias, periodistas, actrices y cantantes forman parte del círculo más cercano de las grandes estrellas del torneo.

Las parejas de las figuras que brillan en el Mundial 2026

Entre las relaciones más conocidas aparece Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, capitán de la selección de Portugal y futbolista del Al Nassr. La modelo y empresaria española alcanzó una enorme popularidad internacional gracias a su actividad en redes sociales y al reality Soy Georgina, disponible en Netflix. Además, se consolidó como una referente del mundo de la moda y el lujo.

Georgina Rodríguez es modelo y empresaria, además de la pareja de Cristiano Ronaldo, capitán de la selección de Portugal.

Otra de las mujeres más reconocidas es Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi. La empresaria e influencer argentina acompaña desde hace años al capitán de la Selección Argentina y actual jugador del Inter Miami. Con una presencia destacada en campañas de importantes marcas internacionales, construyó una imagen pública ligada a la familia, el deporte y la moda.

Antonela Roccuzzo acompaña a Lionel Messi desde hace años y se consolidó como empresaria e influencer con proyección internacional.

También genera atención la actriz española Ester Expósito, quien fue vinculada sentimentalmente con Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid y una de las principales figuras de la selección francesa. La intérprete alcanzó fama internacional por su participación en la serie Élite y desarrolla una destacada carrera como actriz e influencer.

La actriz española Ester Expósito fue vinculada sentimentalmente con Kylian Mbappé y es una de las intérpretes más reconocidas de su generación.

Cantantes, periodistas e influencers entre las parejas de los futbolistas

La cantante y actriz argentina Tini Stoessel mantiene una relación con Rodrigo De Paul, mediocampista del Inter Miami y habitual integrante de la Selección Argentina. La artista comenzó su carrera en la infancia y alcanzó reconocimiento mundial tras protagonizar la serie Violetta. En la actualidad combina su carrera musical con proyectos internacionales entre Argentina, Estados Unidos y otros países.

Tini Stoessel mantiene una relación con Rodrigo De Paul y combina su carrera musical con proyectos internacionales.

Agustina Gandolfo está casada con Lautaro Martínez, delantero del Inter de Milán y capitán de la Selección Argentina. Nacida en Mendoza, desarrolló una carrera como influencer enfocada en el bienestar, la alimentación saludable y la vida familiar. Además, junto al futbolista impulsa proyectos gastronómicos, entre ellos el restaurante Coraje, ubicado en Milán.

Agustina Gandolfo, influencer y emprendedora, está casada con Lautaro Martínez y desarrolla proyectos gastronómicos junto al futbolista.

Por su parte, la periodista argentina Mina Bonino es la esposa del uruguayo Federico Valverde, figura del Real Madrid y referente de la selección de Uruguay. Estudió Periodismo en la Universidad de Buenos Aires y trabajó en medios como Canal 13 y TyC Sports antes de dedicar mayor tiempo a su familia. La pareja tiene dos hijos y espera la llegada de una tercera hija.

Mina Bonino es periodista y esposa del uruguayo Federico Valverde, una de las figuras del Real Madrid y de la selección de Uruguay.

Otras parejas que acompañan a las estrellas del Mundial 2026

Entre las representantes del fútbol colombiano se encuentra Karin Jiménez, empresaria e influencer especializada en moda. Está casada con Santiago Arias, defensor de Independiente y habitual convocado a la selección de Colombia. Además de su presencia en redes sociales, dirige una marca de ropa enfocada en prendas de maternidad.

Karin Jiménez es empresaria e influencer especializada en moda y está casada con el colombiano Santiago Arias.

Otra de las parejas que ganó visibilidad en los últimos años es Sofía Toache, vinculada sentimentalmente con Edson Álvarez, mediocampista del West Ham United y referente de la selección de México. Su perfil en redes sociales refleja un estilo de vida moderno y relajado, con contenidos relacionados con la moda y las tendencias digitales.

Sofía Toache mantiene una relación con Edson Álvarez y comparte en redes sociales contenidos sobre moda y estilo de vida.

A medida que avanza el Mundial 2026, las parejas de los futbolistas vuelven a captar la atención del público. Aunque muchas alcanzaron notoriedad por su vínculo con reconocidos deportistas, la mayoría desarrolló carreras propias en ámbitos como el entretenimiento, el periodismo, los negocios, la moda y las redes sociales, consolidando una identidad profesional más allá del fútbol.