Cómo es la dieta de Erling Haaland, estrella de la Selección Noruega en el Mundial 2026

Erling Haaland.

Erling Haaland volvió a quedar en el centro de la escena, esta vez no solo por sus goles con la Selección de Noruega en el Mundial 2026, sino por los detalles de la dieta extrema que sostiene desde hace años para competir al máximo nivel. El delantero del Manchester City reveló en un documental que consume cerca de 6.000 calorías diarias y basa gran parte de su alimentación en productos poco habituales dentro del fútbol profesional.

La rutina alimentaria del atacante, de casi dos metros de altura, se hizo viral por incluir corazón e hígado de vaca, leche cruda sin pasteurizar y alimentos de producción local. Muchos de sus hábitos despiertan curiosidad entre los fanáticos, pero algunos también generan controversia debido a las advertencias de las autoridades sanitarias sobre determinados alimentos, especialmente la leche sin pasteurizar.

La dieta de Erling Haaland: vísceras, carne de calidad y hasta 6.000 calorías diarias

Los detalles de la alimentación de Haaland quedaron registrados en el documental Haaland: The Big Decision, filmado antes de su llegada al Manchester City. Allí muestra paquetes de corazón e hígado recién comprados en una carnicería mientras lanza una frase que rápidamente se volvió viral: "Ustedes no comen esto, pero yo me preocupo por cuidar mi cuerpo".

El delantero explicó que su filosofía parte de consumir alimentos frescos y de origen local. "Creo que comer alimentos de calidad y lo más locales posible es lo más importante. La gente dice que la carne es mala, pero ¿cuál? ¿La que conseguís en cadenas de comida rápida? ¿O la de la vaca local que está comiendo pasto justo ahí? Yo me como el corazón y el hígado", sostuvo.

Su alimentación diaria puede alcanzar las 6.000 calorías, una cifra muy superior a la recomendada para un adulto promedio. Entre los principales alimentos que consume se encuentran:

Carne roja de alta calidad.

Vísceras, especialmente corazón e hígado.

Huevos.

Pescado.

Miel cruda.

Grandes cantidades de leche.

A pesar del estricto régimen, Haaland también reconoció que ocasionalmente disfruta de comidas menos saludables, como los kebabs, aunque siempre de forma puntual y dentro de una planificación nutricional muy controlada.

Leche cruda, café y una rutina que genera debate

Uno de los hábitos más llamativos del goleador noruego es el consumo de leche cruda sin pasteurizar, obtenida directamente de una granja ubicada en Cheshire, cerca de Manchester. Según explicó, la bebe dos veces por día: por la mañana y después de entrenar.

Para Haaland, esta bebida funciona casi como una "poción mágica". Asegura que beneficia el estómago, la piel, los huesos y los músculos, aunque las autoridades sanitarias del Reino Unido advierten que la leche sin pasteurizar puede contener bacterias peligrosas capaces de provocar enfermedades.

Erling Haaland.

El futbolista también considera que el café es un "superalimento", siempre que esté correctamente preparado y acompañado por un poco de leche. Se trata de otro de los rituales que integra diariamente como parte de su preparación física.

Luz solar, baños de hielo y recuperación: el otro secreto del goleador

La alimentación es solo una parte del método que Haaland utiliza para sostener su rendimiento en una temporada de máxima exigencia entre el Manchester City y la Selección de Noruega.

Cada mañana comienza exponiendo sus ojos a la luz solar para favorecer el ritmo circadiano. Además, filtra el agua que consume y complementa su rutina con sesiones frecuentes de terapia de luz roja, saunas y baños de hielo, prácticas orientadas a acelerar la recuperación muscular.

Erling Haaland.

Más allá de que muchos seguidores asocian directamente su impresionante físico con esta dieta poco convencional, especialistas en nutrición deportiva suelen remarcar que planes de alimentación de este tipo deben diseñarse de manera personalizada y bajo supervisión profesional, ya que responden a las necesidades específicas de un atleta de élite y no son extrapolables a la población general.

La combinación de una alimentación rica en alimentos de origen animal, hábitos de recuperación y una preparación física de alto rendimiento convirtió a Haaland en uno de los casos más comentados del deporte mundial. Su método rompe con los esquemas tradicionales y alimenta un debate que va mucho más allá del fútbol: hasta dónde puede llegar un deportista en la búsqueda de optimizar su rendimiento.