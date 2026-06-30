Qué pasa si Noruega gana, empata o pierde con Costa de Marfil en el Mundial 2026

Qué pasa si Noruega gana, empata o pierde con Costa de Marfil en el Mundial

La Selección de Noruega enfrenta a Costa de Marfil en el partido correspondiente a los 16avos de final del Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026, con el objetivo de concretar su clasificación a octavos después de haber quedado en segundo lugar del Grupo I detrás de Francia. El combinado noruego que cuenta con Erling Haaland como su máxima estrella sabe que necesita un triunfo para seguir avanzando en la Copa del Mundo en la que está haciendo historia, aunque tendrá un aguerrido rival enfrente que ya dio que hablar.

El conjunto europeo cosechó dos victorias y una derrota en la fase de grupos. En el debut arrollaron a Irak con un contundente 4 a 1, en la segunda fecha vencieron 3 a 2 a Senegal y por último contra los franceses cayeron 4 a 1. Un detalle no menor con respecto a dicha derrota es que jugó con mayoría de suplentes durante gran parte del partido y el mencionado Haaland ni siquiera ingresó. Por su parte, los marfileños se impusieron contra Ecuador y Curazao, además de pelearle el partido a Alemania donde perdieron 2 a 1.

Qué pasa si Noruega gana, empata o pierde contra Costa de Marfil en el Mundial 2026

Si Noruega pierde

Al término de los 90 minutos, se quedará afuera del Mundial 2026.

Si Noruega gana

Al término de los 90 minutos, avanzará a octavos de final donde se enfrentaría con Brasil, que ya eliminó a Japón.

Si Noruega empata

Al término de los 90 minutos, irán al alargue y, si persiste la igualdad, se definirá al vencedor por penales.

Costa de Marfil buscará eliminar a Noruega en el Mundial 2026

Noruega vs. Costa de Marfil en el Mundial 2026: hora, TV y cómo ver el partido online

El cruce entre el equipo noruego y el combinado africano tendrá lugar este martes 30 de junio desde las 14 horas de nuestro país en el AT&T Stadium de Arlington, Estados Unidos. El arbitraje estará a cargo del venezolano Jesús Valenzuela y la transmisión será a través de DSports y Flow, además de las plataformas DAZN, Disney+, DGO y Paramount+.

Noruega vs. Costa de Marfil: quién gana el partido de 16avos, según la IA

Para el partido de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 entre Noruega y Costa de Marfil, los modelos de Inteligencia Artificial y los algoritmos de predicción del mercado inclinan la balanza a favor de la selección europea, aunque anticipan un duelo sumamente equilibrado y con goles.

Las probabilidades estimadas para los 90 minutos reglamentarios se distribuyen de la siguiente manera, según Gemini:

Victoria de Noruega: 42% a 47%

Empate (definición en prórroga/penales): 28% a 33%

Victoria de Costa de Marfil: 25% a 27%

¿En qué se basa la IA para este pronóstico?

Los factores clave analizados por las plataformas de predicción para este cruce de eliminación directa incluyen:

El "Factor Haaland" y el descanso clave: Erling Haaland llega encendido tras anotar 4 goles en la fase de grupos. Además, el director técnico de Noruega tomó la polémica pero estratégica decisión de rotar a diez de sus titulares frente a Francia. Esto significa que el plantel principal nórdico llega con piernas completamente frescas a este duelo sin margen de error.

Poderío ofensivo vs. solidez defensiva: Noruega demostró ser uno de los ataques más verticales y explosivos de la primera fase (goleó 4-1 a Irak y venció 3-2 a Senegal). Sin embargo, la IA resalta sus notorias fragilidades defensivas (concedió goles en todos sus partidos), un punto que los veloces delanteros marfileños buscarán castigar.

Momento histórico de Los Elefantes: Costa de Marfil clasificó a la fase de eliminación por primera vez en su historia tras vencer a Ecuador y Curazao, y competir de igual a igual en su ajustada derrota 2-1 ante Alemania. Su perfil compacto y transiciones rápidas comandadas por figuras como Franck Kessié los convierten en un rival muy incómodo.

Marcador estimado por la IA

El consenso generalizado de los modelos predictivos apunta a un partido abierto y con alta efectividad en las áreas. El pronóstico más repetido para el tiempo regular es un triunfo de Noruega por 2-1, con una probabilidad muy alta de que ambos equipos logren anotar.