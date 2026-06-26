Francia goleó a Noruega 4 a 1 y clasificó primero en el Mundial 2026: qué rival podría tener

Francia derrotó a Noruega 4 a 1 y clasificó primera en su grupo del Mundial 2026.

La selección de Francia volvió a mostrar su poderío en el Mundial 2026 con una contundente victoria por 4-1 ante Noruega, resultado que le permitió sellar el primer puesto de su grupo y clasificar con autoridad a los dieciseisavos de final. Con un triplete de Ousmane Dembélé y un tanto de Désiré Doué, el equipo galo no dejó dudas y resolvió el partido con jerarquía, control del juego y eficacia en los momentos clave.

Desde el inicio, Francia impuso condiciones y marcó diferencias en todas las líneas. Con una presión alta y transiciones rápidas, el equipo europeo encontró espacios ante una Noruega que nunca logró acomodarse en el partido. El marcador final de refleja con claridad la superioridad francesa, que volvió a exhibir una de las plantillas más fuertes del torneo. El resultado no solo asegura la clasificación, sino también el liderazgo del grupo, un factor clave pensando en el cuadro de eliminación directa del Mundial 2026.

La selección de Noruega intentó resistir, pero fue superada en intensidad y precisión. Pese a convertir un gol que decoró el resultado, gracias al tanto de Thelo Asgaard a los 21 minutos de la primera parte, el conjunto nórdico sufrió en defensa y no pudo frenar el poder ofensivo francés. El equipo quedó sin margen de error y deberá esperar otros resultados para conocer su futuro en la competencia, dependiendo ahora de la combinación de terceros en la última fecha de la fase de grupos.

Francia, candidata firme en el Mundial 2026

Con esta goleada, Francia reafirma su condición de candidata en el torneo. El equipo no solo suma victorias, sino que también muestra una identidad clara: presión, velocidad y contundencia en ataque. El primer puesto del grupo le permite evitar cruces más exigentes en la próxima fase y encarar los dieciseisavos de final con mayor tranquilidad, aunque con la presión natural de seguir siendo uno de los favoritos del Mundial 2026.

Con esta victoria, el conjunto dirigido por Didier Deschamps se quedó con el liderato del Grupo I, gracias a las tres victorias. En los 16avos de final, los galos aún no conocen su rival, ya que saldrá de uno de los mejores terceros clasificados, por lo que se conocerá recién el domingo.

Por qué Francia usa una camiseta verde en el Mundial 2026

El Mundial 2026 ya dejó varias postales curiosas, pero pocas generaron tanto revuelo como el estreno del uniforme alternativo de Francia. Frente a Noruega, el seleccionado europeo dejó de lado sus colores tradicionales de la camiseta alternativa para vestir una casaca verde muy particular, una decisión que despertó preguntas entre los fanáticos y que tiene una explicación histórica.

La nueva camiseta visitante fue bautizada "Liberté" y nació como un homenaje al vínculo que une a Francia con Estados Unidos desde hace más de un siglo. No se trata únicamente de un cambio de color: todo el diseño gira alrededor de uno de los monumentos más emblemáticos del mundo, la Estatua de la Libertad.

La elección tampoco es casual por el contexto. El Mundial se disputa principalmente en territorio estadounidense y, además, en 2026 se celebran los 250 años de la independencia de Estados Unidos, una fecha histórica que la Federación Francesa de Fútbol decidió recordar mediante este uniforme especial.

La inspiración en la Estatua de la Libertad

La historia detrás de la camiseta se remonta a finales del siglo XIX. Francia regaló la Estatua de la Libertad a Estados Unidos como símbolo de amistad entre ambos países, un monumento que con el paso del tiempo terminó convirtiéndose en uno de los grandes íconos de Nueva York. Precisamente ese monumento inspiró la nueva indumentaria francesa.

El color verde claro que luce la camiseta reproduce la pátina que hoy cubre la superficie de la estatua y, aunque muchos la identifican naturalmente con ese tono verdoso, originalmente el monumento era de color cobrizo. Con los años, la oxidación del cobre, provocada por el contacto permanente con el aire y la humedad del puerto de Nueva York, transformó completamente su aspecto.

Qué significa el color "Iglú" que eligió Francia

La Federación Francesa confirmó que el uniforme alternativo utiliza un tono registrado comercialmente bajo el nombre "Iglú", un verde grisáceo muy suave que reproduce el aspecto actual del histórico monumento.

No es una elección improvisada. El objetivo fue construir un diseño con identidad propia, capaz de representar tanto la historia compartida entre ambos países como el escenario en el que se desarrolla el Mundial 2026. Además del color principal, la camiseta incorpora varios detalles especialmente pensados para reforzar ese concepto.