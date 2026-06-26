Derrota de Alemania supone una advertencia oportuna de cara a la fase eliminatoria del Mundial

El jugador alemán Florian Wirtz se muestra abatido tras la derrota de su selección ante Ecuador por el Grupo E del Mundial en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey, East Rutherford, Nueva Jersey, EEUU.

Puede que Alemania no esté demasiado preocupada por su derrota por 2-1 ante Ecuador el jueves, ya que se ‌había asegurado el primer puesto ‌del Grupo E de antemano, pero fue una llamada de atención oportuna de cara a la fase eliminatoria del Mundial para los tetracampeones mundiales.

Alemania superó la fase de grupos por primera vez en 12 años, pero se mostró descuidada en defensa, incluido el arquero Manuel Neuer, de 40 años. Además, cometió errores en todo el campo, ​algo que deberá corregir ⁠antes de viajar a Boston para los dieciseisavos de final el ‌lunes. Aún no se conoce quién será su rival.

"Tenemos ⁠que aprender de esta derrota y prepararnos ⁠para la fase importante de este torneo", afirmó el centrocampista Jamal Musiala. "Ya no podemos permitirnos cometer errores como los que hemos cometido y ⁠tenemos que ganar el próximo partido".

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Musiala fue parte del problema ​el jueves, ya que careció de creatividad y ‌velocidad en su juego. El centrocampista ‌está cuajando un Mundial por debajo de su nivel hasta el ⁠momento, mientras sigue intentando recuperar su estado de forma tras romperse la pierna hace 12 meses y estar de baja más de medio año.

Es probable que el seleccionador Julian Nagelsmann siga confiando en su ​centrocampista, deseoso ‌de darle minutos de juego, pero la titularidad del mediocampista defensivo Aleksandar Pavlovic podría estar en entredicho tras ofrecer su peor actuación hasta la fecha.

La zaga alemana se encuentra en estado de emergencia tras encajar al menos un gol ⁠por tercer partido consecutivo en el Mundial.

A sus problemas defensivos se suma la ausencia del central titular Nico Schlotterbeck, que sufrió una lesión en los ligamentos del tobillo en el segundo partido de la fase de grupos contra Costa de Marfil y ha quedado descartado para el resto del torneo.

"Seguimos invitando al rival a entrar con nuestras pérdidas de balón, lo que, ‌en la práctica, les hace más fuertes, pero afortunadamente aún no hay nada perdido", afirmó el capitán Joshua Kimmich.

"Está claro que no podemos permitirnos otra derrota. No podemos seguir encajando uno o dos goles en cada partido. Tenemos que reducir al mínimo nuestro índice de pérdidas de balón. ‌Entonces podremos ganar a cualquiera", señaló.

Para el equipo de Nagelsmann, la derrota no supone un desastre a pesar de las críticas procedentes de su país, ‌pero el entrenador ⁠ha pedido más paciencia de cara a la fase eliminatoria.

"Necesitamos más paciencia y no alejarnos tanto de nuestras ​posiciones. Confiamos en todos los jugadores de la plantilla", afirmó. "No tenemos por qué verlo todo negro ahora. La clave es tener más paciencia y el lunes iremos a Boston a ganar".

(Editado en español por Carlos Serrano)