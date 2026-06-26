Antonelli lidera el doblete de Mercedes en la primera sesión de entrenamientos del GP de Austria

El piloto de Mercedes Andrea Kimi Antonelli durante los entrenamientos para el Gran Premio de Austria de Fórmula Uno en el circuito Red Bull Ring, Spielberg, Austria.

​El líder del campeonato de Fórmula Uno, Kimi Antonelli, fue el más rápido en la primera sesión de entrenamientos ‌del Gran Premio de Austria ‌celebrada el viernes, seguido muy de cerca por su compañero de Mercedes, George Russell (+0,040), mientras que sus rivales sufrieron problemas de fiabilidad.

Oscar Piastri, de McLaren, marcó el tercer mejor tiempo, 0,117 más lento que el italiano Antonelli, de 19 años, por delante de Max Verstappen, de Red Bull (+0,281), y Lewis Hamilton, de Ferrari (+0,665).

El ​debutante de Racing ⁠Bulls Arvid Lindblad fue sexto, mientras que Lando Norris, de ‌McLaren, quedó séptimo.

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Hamilton, siete veces campeón del mundo, ganó ⁠la carrera previa en el Circuito ⁠de Barcelona-Cataluña, su primera victoria desde que se incorporó a Ferrari procedente de Mercedes el año pasado. Llega al fin de semana ⁠a 41 puntos de Antonelli, que ha ganado cinco ​de las siete carreras disputadas esta temporada.

Red Bull, ‌en su circuito local, tuvo un ‌comienzo difícil: Verstappen sufrió problemas con su monoplaza mejorado, mientras ⁠que el auto de su compañero Isack Hadjar necesitó un cambio de motor a toda prisa y se perdió los primeros 35 minutos.

Verstappen, cuatro veces campeón del mundo, se quejó de ​que "todo el ‌auto tiembla al frenar".

"Al principio tuvimos un problema con el motor del auto de Isack antes del inicio de la sesión, así que tuvimos que tomar la decisión muy a última hora de cambiarle el motor", explicó ⁠el jefe del equipo, Laurent Mekies.

"Y luego con Max también tuvimos un comienzo complicado debido a un par de problemas de software que nos dejaron atascados en el box", agregó.

McLaren también tuvo al actual campeón del mundo, Norris, en el box durante los primeros 45 minutos por un problema hidráulico, mientras que Piastri se quejó de los ‌frenos de su bólido.

Ferrari contó con el piloto de F2 Dino Beganovic al volante del monoplaza de Charles Leclerc durante la sesión, registrando el noveno mejor tiempo, mientras que el monegasco regresó para la sesión posterior.

El Cadillac de Sergio "Checo" Pérez provocó la salida de banderas ‌rojas cuando quedaba poco más de un minuto para el final, después de que el mexicano se detuviera en la subida: La sesión terminó ‌entonces de forma ⁠prematura y ningún piloto pudo realizar salidas de entrenamiento.

El piloto japonés Ryo Hirakawa sustituyó a Esteban Ocon ​en Haas durante la sesión y derribó a uno de los mecánicos del equipo al pasarse de su box, afortunadamente sin que hubiera heridos.

Con información de Reuters