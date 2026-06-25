Congreso español aprueba moción no vinculante que insta al presidente Sánchez a dimitir

El fragmentado Congreso de los Diputados español aprobó el jueves una moción no vinculante en la que se instaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a dimitir debido a la avalancha de escándalos de corrupción que acosan a su Partido Socialista y a su círculo más cercano.
• La moción fue aprobada por 177 votos a favor, 171 en contra y una abstención en la cámara de 350 escaños.
• Otro artículo instaba a Sánchez a someterse a una cuestión de confianza si no convoca elecciones anticipadas.
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• El ministro de Justicia, Félix Bolaños, calificó la votación de puramente simbólica, con un "efecto político nulo".
• Solo Sánchez tiene la potestad de decidir si se celebra una cuestión de confianza.
• El miércoles, Sánchez volvió a declarar ante el Parlamento que tiene intención de seguir como presidente, negando la existencia de corrupción generalizada.
• La oposición puede presentar una moción de censura, pero hasta ahora se ha abstenido de hacerlo, ya que carece de los votos necesarios para aprobarla.
• La resolución contó con el apoyo del principal partido de la oposición, el Partido Popular (PP), de sus aliados de extrema derecha, Vox, así como del partido independentista catalán Junts, que tradicionalmente se opone a estos dos partidos.
• El apoyo de Junts fue fundamental para que Sánchez pudiera ganar otro mandato como presidente en 2023, pero Junts anunció en octubre que ya no respaldaría la legislación del Gobierno.
• La moción afirma que el creciente número de investigaciones sobre casos de corrupción que involucran a figuras políticas nombradas y respaldadas directamente por Sánchez exige que este asuma su responsabilidad dimitiendo.
Con información de Reuters