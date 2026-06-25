Congreso español aprueba moción no vinculante que insta al presidente Sánchez a dimitir

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, interviene ante el Parlamento para responder a los presuntos casos de corrupción relacionados con el Partido Socialista, en Madrid, España.

​El fragmentado Congreso de los Diputados español aprobó el jueves una moción no ‌vinculante en la ‌que se instaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a dimitir debido a la avalancha de escándalos de corrupción que acosan a su Partido Socialista y a su círculo más cercano.

• La moción fue ​aprobada por 177 ⁠votos a favor, 171 en contra ‌y una abstención en la cámara ⁠de 350 escaños.

• Otro ⁠artículo instaba a Sánchez a someterse a una cuestión de confianza si no convoca elecciones ⁠anticipadas.

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• El ministro de Justicia, Félix ​Bolaños, calificó la votación de ‌puramente simbólica, con un "efecto ‌político nulo".

• Solo Sánchez tiene la potestad ⁠de decidir si se celebra una cuestión de confianza.

• El miércoles, Sánchez volvió a declarar ante el Parlamento que tiene ​intención ‌de seguir como presidente, negando la existencia de corrupción generalizada.

• La oposición puede presentar una moción de censura, pero hasta ahora se ha abstenido ⁠de hacerlo, ya que carece de los votos necesarios para aprobarla.

• La resolución contó con el apoyo del principal partido de la oposición, el Partido Popular (PP), de sus aliados de extrema derecha, Vox, así como del partido independentista ‌catalán Junts, que tradicionalmente se opone a estos dos partidos.

• El apoyo de Junts fue fundamental para que Sánchez pudiera ganar otro mandato como presidente en 2023, pero Junts ‌anunció en octubre que ya no respaldaría la legislación del Gobierno.

• La moción afirma que el ‌creciente número ⁠de investigaciones sobre casos de corrupción que involucran a figuras políticas ​nombradas y respaldadas directamente por Sánchez exige que este asuma su responsabilidad dimitiendo.

Con información de Reuters