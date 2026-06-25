Aumento para empleadas domésticas en julio 2026: cuánto cobran y todo lo que hay que saber

Salarios con empleadas domésticas en junio

Las empleadas domésticas cobrarán en julio de 2026 una nueva actualización salarial como parte del acuerdo paritario firmado por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP). Se trata del último tramo del esquema de aumentos escalonados que comenzó en abril y que busca recomponer los ingresos del sector frente a la inflación.

La principal novedad de julio es que, además de la suba del 1,4%, las sumas no remunerativas que se venían abonando desde marzo quedarán incorporadas definitivamente al salario básico, generando un impacto directo sobre aguinaldo, vacaciones y otros conceptos laborales.

Cómo fue el acuerdo salarial del personal doméstico

El entendimiento estableció incrementos acumulativos durante cuatro meses:

Abril: 1,8%

1,8% Mayo: 1,6%

1,6% Junio: 1,5%

1,5% Julio: 1,4%

A su vez, se acordó la incorporación gradual de una suma no remunerativa de $20.000. La mitad se integró al básico durante junio y el resto pasará a formar parte del salario remunerativo desde julio.

Salarios con aumento en julio

Cuánto cobran las empleadas domésticas en julio de 2026

Aunque resta la publicación oficial de las escalas definitivas de julio con la incorporación total de las sumas al básico, los salarios mínimos partirán de los valores vigentes en junio más el incremento correspondiente.

En junio, las escalas para la categoría más demandada, tareas generales, fueron las siguientes:

Personal para tareas generales

Con retiro: $3.600,66 por hora y $441.729,02 por mes.

Sin retiro: $3.862,18 por hora y $488.326,19 por mes.

Estos montos recibirán el aumento de julio y la incorporación definitiva de las sumas no remunerativas acordadas en la negociación salarial.

Qué adicionales se cobran

Además del salario básico, las trabajadoras tienen derecho a percibir otros conceptos establecidos por la normativa vigente:

Antigüedad

Equivale al 1% del salario básico por cada año trabajado con el mismo empleador.

Zona desfavorable

Representa un adicional del 31% sobre los salarios mínimos.

Corresponde a trabajadoras que prestan servicios en La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, además del partido bonaerense de Patagones.

La actualización salarial también tiene efectos sobre el Sueldo Anual Complementario (SAC). El aguinaldo se calcula sobre el 50% de la mejor remuneración mensual percibida durante el semestre. Para las trabajadoras de tareas generales, los valores de referencia del medio aguinaldo rondan:

Con retiro: aproximadamente $220.000.

aproximadamente $220.000. Sin retiro: alrededor de $244.000.

Salarios con empleadas domésticas en junio

La incorporación total de los conceptos no remunerativos al salario básico es uno de los puntos más importantes del acuerdo. Esto implica que esos montos comenzarán a computarse plenamente para el cálculo de:

Aguinaldo.

Vacaciones.

Horas extras.

Licencias.

Indemnizaciones.

Por ese motivo, el impacto de julio no se limita únicamente al aumento del 1,4%, sino también a una mejora en la estructura salarial permanente del personal de casas particulares.