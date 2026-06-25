Real Madrid comunicó la decisión de última hora con Nico Paz en pleno Mundial 202

En pleno Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026 mientras la Selección Argentina se prepara para enfrentar a Jordania, Nicolás Paz fue noticia en España. El joven crack que la rompió en el Como de Italia volverá al Real Madrid después de una gran temporada en la Serie A y hay comunicado que lo confirma. El periodista Fabrizio Romano lo adelantó en su cuenta oficial de X (ex-Twitter) y la joya de la "Albiceleste" tendrá nuevo destino cuando finalice la Copa del Mundo.

Este hecho tuvo lugar pocos días después del debut oficial del hijo de Pablo Paz con la camiseta de la "Albiceleste" en el torneo. Si bien ya suma 10 cotejos con la camiseta del combinado nacional, su ingreso contra Argelia en la goleada por 3 a 0 -no entró ante Austria- significó su presentación en el certamen internacional de la mano de Lionel Scaloni. Ahora, todo indica que regresará a suelo español para volver a vestir los colores del "Merengue" bajo el mando de José Mourinho.

Real Madrid ejerce la opción de recompra por Nico Paz

"Real Madrid informa oficialmente a Como que activan la cláusula de recompra de 9 millones de euros por Nico Páz. Nico regresa y el club le da a Como la oportunidad de comprarlo por 60 millones de euros desde ahora hasta el lunes. De lo contrario, la próxima semana Nico estará de vuelta en Real Madrid y de nuevo en el mercado por MÁS de 60 millones de euros", escribió Fabrizio Romano acerca de este tema. Cabe destacar que esta cifra que no representa ningún tipo de riesgo financiero y que podrá ser afrontada sin problema alguno por la "Casa Blanca".

El comunicado de Fabrizio Romano sobre Nico Paz y el Real Madrid

Los números de Nico Paz en su carrera

Clubes : Real Madrid de España y Como de Italia.

: Real Madrid de España y Como de Italia. Partidos jugados : 83 (+10 con la Selección Argentina)

: 83 (+10 con la Selección Argentina) Goles : 20 (+1).

: 20 (+1). Asistencias : 17 (+1).

: 17 (+1). Títulos: Supercopa de España 2024, LaLiga 2024 y UEFA Champions League 2024.

Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina por el Mundial 2026: hora, TV y cómo ver online el partido ante Jordania

El duelo entre la "Albiceleste" y Jordania tendrá lugar el próximo sábado 27 de junio en el AT&T Stadium de Dallas, Estados Unidos, desde las 23 horas de nuestro país. La transmisión del tercer duelo de la fase de grupos de la "Albiceleste" estará a cargo de DSports, Paramount+, Disney+, TV Pública, TyC Sports y Telefe, mientras que el arbitraje se confirmará con el correr de los días. A la misma hora se verán las caras Argelia y Austria en el Arrowhead Stadium de Kansas donde los de Lionel Scaloni golearon 3 a 0 a los argelinos.

Más allá de lo que suceda en este compromiso, el combinado nacional ya tiene su lugar asegurado como líder del Grupo J y está en 16avos de final donde espera rival. Se volverá a presentar el viernes 3 de julio desde las 19 horas de nuestro país en el Hard Rock Stadium de Miami contra España, Uruguay, Cabo Verde o Arabia Saudita. El contrincante se confirmará el próximo viernes 26 cuando se defina el Grupo H entre los cuatro equipos mencionados, de los cuales todavía ninguno clasificó a la siguiente fase.