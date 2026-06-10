Nico Paz estalló contra quienes dudaron de él para el Mundial 2026: "Vi muchas mentiras"

Nico Paz estalló y aseguró que está recuperado para el Mundial 2026

Nicolás Paz volvió a sumar minutos con la Selección Argentina después de varios días de la incógnita que se generó sobre si jugaría o no el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. El joven futbolista nacido en España que representa a nuestro país fue titular ante Islandia en la goleada por 3 a 0 y una vez finalizado el encuentro no dudó en hablar al respecto. Por supuesto, sus dichos no pasaron inadvertidos teniendo en cuenta su situación.

La joya del combinado nacional arribó a la concentración de la "Albiceleste" con una fisura ósea producto de un golpe recibido por parte de Nicolás Valentini en un duelo entre el Como y el Hellas Verona de Italia. Por este motivo, Paz estaba en duda para la Copa del Mundo pero todo indica que no habrá inconvenientes para que juegue. De hecho, el propio futbolista se encargó de dar detalles sobre el tema descartando cualquier tipo de problema físico.

Nico Paz estalló y confirmó que jugará el Mundial 2026 con la Selección Argentina

"Por suerte me encuentro bien, el equipo jugó muy bien y personalmente ya mucho mejor, sin la molestia de la rodilla y muy feliz", esbozó en un principio Paz acerca de lo que fue su regreso al verde césped para enfrentar a Islandia con la Selección Argentina. A su vez, sobre la lesión aseveró: "Estaba tranquilo porque sabía que no era grave. Vi muchas mentiras, mucha gente hablando de una lesión que no era... Tenía que ir día a día y ya estoy recuperado".

Por otro lado, el crack nacido en España habló del encuentro que no jugó con el Como que era clave para clasificar a la Champions League venidera: "No fue fácil pero tenía que ver por sí mismo, pero por respeto al club fui día a día viendo hasta donde podía. No me daba para jugar ese partido y ellos lo entendieron, hasta los médicos me recomendaron no jugar por la molestia en la rodilla y no era viable". Finalmente no estuvo disponible para la última fecha de la Serie A pero su equipo igualmente sacó boleto y ahora respira tranquilo ya que esos dolores que lo aquejaban "desaparecieron del todo".

Los números de Nico Paz con la Selección Argentina

Partidos jugados : 9.

: 9. Goles : 1.

: 1. Asistencias: 1.

Nico Paz está recuperado de su lesión y jugará el Mundial 2026 con la Selección Argentina

El fixture de la Selección Argentina en el Mundial 2026