La maldición del Ranking FIFA que preocupa a la Selección Argentina en el Mundial 2026

La nómina se encuentra compuesta con todas las federaciones asociadas a FIFA y cuenta con un historial muy particular.

La figura del Mundial 2026 no le escapa al esoterismo y se encuentra vinculada con algunas cuestiones que sobrepasan de gran manera a lo deportivo. En la previa del inicio, se desprende que la actualización del ranking FIFA publicada hace unas horas que podría llegar a ser bastante perjudicial para la Selección Argentina. Un comentario que puede llegar a cobrar trascendencia a medida que vayan pasando los partidos.

Si se repasa la tabla de posiciones, es posible apreciar que el conjunto argentino quedó en el primer lugar y que escaló dos posiciones. Mientras que España se ubica en el segundo escalón y que Francia quedó marginada al tercer lugar. Por otro lado, Inglaterra y Portugal terminan de completar el top cinco de esta tabla que se actualizó a días del arranque del campeonato.

El Ranking señala que la Argentina es el que mejor desempeño tuvo en la previa del certamen.

Sin embargo, los hinchas argentinos recibieron esta noticia con mucha tristeza y señalaron que se trata de una que trae mala suerte. Esto es producto de que quedar ubicado en la primera posición del ranking en la previa de un Mundial permite que se acerquen noticias negativas. En Catar 2022, Brasil ingresó como líder y no alcanzó las instancias más importantes de definición.

En Rusia 2018, Alemania estaba primera, pero el campeón fue Francia. Mientras que España ocupó el mismo lugar en la edición de Brasil 2014, sin embargo el título quedó en manos de Alemania, que le ganó la final a la Argentina en el tiempo suplementario. Una serie de coincidencias que asustan y que muchos hinchas comenzaron a escribir “anulo mufa” para ahuyentar cualquier tipo de mala suerte.

Por otro lado, el Ranking FIFA se encuentra abierto, pero no hay chance alguna de que la Argentina pierda su lugar de privilegio porque España acaba de ganarle a Perú por 3-1 en un amistoso y esto le alcanzó para quedar a dos puntos de distancia. Mientras que el equipo dirigido por Lionel Scaloni tiene por delante el duelo contra Islandia que le permitirá agrandar la distancia.

En tanto que la parte inferior del Ranking FIFA expone que la Selección de San Marino es la que peor desempeño tiene de las 211 que forman parte de este registro. Lo mismo aplica para Anguila, Islas Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes Estadounidenses y Bahamas. Todos seleccionados que registran derrotas en sus últimos partidos oficiales e informales.

Cuál es el primer partido del Mundial 2026

A pesar de que se trata de un Mundial que va a contar con tres ceremonias de inauguración, el primer partido se va a llevar a cabo en el Estadio Azteca y tendrá la participación de México frente a Sudáfrica. Se encuentra programado para el próximo jueves 11 de junio y comenzará a las 16 horas de Argentina.

Lo particular es que se trata de un duelo que también formó parte del puntapié inicial de un campeonato anterior. En Sudáfrica 2010, el sorteo permitió que estos dos países sean los primeros en sumar minutos. A diferencia de lo que se esperaba, el marcador expuso un empate 1-1 y la sensación de que los dos se cuidaron de gran manera con el fin de evitar sorpresas en el arranque.