EEUU anuncia que negó la entrada a un árbitro somalí que viajaba al Mundial

Vista general de balones de fútbol durante un entrenamiento, en Irvine, California

​Estados Unidos denegó la entrada a un árbitro somalí que ‌llegó al ‌país el fin de semana para arbitrar partidos durante la Copa Mundial de la FIFA, informó el lunes la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP ​por su ⁠sigla en inglés).

El ciudadano somalí ‌llegó al Aeropuerto Internacional ⁠de Miami procedente ⁠de Estambul el sábado y se determinó que no era admisible ⁠debido a problemas de seguridad, ​por lo que ‌se le denegó la ‌entrada, indicó la CBP en ⁠un comunicado, sin especificar cuáles eran los problemas.

La CBP no reveló el nombre del ​ciudadano ‌somalí, pero según medios de comunicación se trataba de Omar Artan, un árbitro galardonado que contaba con un ⁠visado válido y que iba a ser el primero de su país en arbitrar en la Copa del Mundo.

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La embajada de Somalia en Washington no respondió de ‌inmediato a una solicitud de comentarios.

Las estrictas políticas de inmigración del Gobierno del presidente Donald Trump han sido motivo de preocupación para los ‌asistentes al Mundial, y el año pasado Washington impuso una amplia ‌prohibición de ⁠viajar a los ciudadanos de 12 países, entre ​ellos Somalia.

Con información de Reuters