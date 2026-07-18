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Alemania eleva su nivel de alerta de seguridad a "amenaza alta": ministro del Interior

18 de julio, 2026 | 11.45

Alemania está elevando su nivel de alerta de seguridad ‌a "amenaza alta", desde ‌el anterior de "amenaza abstracta", basándose en el aumento de los informes y los datos de inteligencia, según declaró el ministro del Interior, Alexander Dobrindt, en una entrevista publicada ​el sábado ⁠en un periódico alemán.

• "Esto significa que ‌hay que tener en ⁠cuenta en todo momento ⁠el riesgo de atentados en Alemania", declaró al diario Welt am Sonntag.

• "Se ⁠perciben claramente planes para llevar a ​cabo atentados contra nuestro ‌país", añadió.

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• Mencionó ‌los riesgos para las infraestructuras, las ⁠personas y las instituciones alemanas.

• El Ministerio del Interior no respondió de inmediato a una solicitud ​de ‌más detalles.

• Alemania ha sufrido varios atentados en los últimos años.

• En un caso destacado, un médico saudí fue condenado ⁠el mes pasado a cadena perpetua por matar a seis personas e herir a cientos al embestir con un BMW alquilado contra la multitud en un mercado histórico de la ciudad oriental ‌de Magdeburgo, días antes de Navidad de 2024.

• En otro episodio, un tribunal alemán declaró el año pasado culpable a un ciudadano sirio de ‌un ataque con arma blanca perpetrado en 2024, inspirado en el Estado Islámico, ‌en un ⁠festival de la ciudad occidental de Solingen, en el ​que murieron tres personas y otras diez resultaron heridas.

Con información de Reuters

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