Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Domingo, 19 de julio

Arrancamos el domingo con un cielo cubierto en Capital Federal. Según el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura actual es de 11°C, con una sensación térmica de 11°C debido a la alta humedad, que alcanza el 92%. La visibilidad se reduce a 6 km, por lo que hay que tener precaución al conducir.

El viento sopla del sector sur a 13 km/h con ráfagas de hasta 31 km/h. La probabilidad de lluvia es baja, apenas un 20%, y el punto de rocío se ubica en 10°C. La presión atmosférica es de 1004 hPa. Por ahora, no se registra niebla, pero la nubosidad es total (100%). La cota de nieve está a 3600 metros.

Para el resto de la jornada, el pronóstico del tiempo indica que las condiciones se mantendrán estables. Seguí acá minuto a minuto toda la información del clima en Buenos Aires.