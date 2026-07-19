Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Domingo, 19 de julio
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Hace 18 minutos
Madrugada porteña: cielo cubierto y 11°C con alta humedad
Arrancamos el domingo con un cielo cubierto en Capital Federal. Según el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura actual es de 11°C, con una sensación térmica de 11°C debido a la alta humedad, que alcanza el 92%. La visibilidad se reduce a 6 km, por lo que hay que tener precaución al conducir.
El viento sopla del sector sur a 13 km/h con ráfagas de hasta 31 km/h. La probabilidad de lluvia es baja, apenas un 20%, y el punto de rocío se ubica en 10°C. La presión atmosférica es de 1004 hPa. Por ahora, no se registra niebla, pero la nubosidad es total (100%). La cota de nieve está a 3600 metros.
Para el resto de la jornada, el pronóstico del tiempo indica que las condiciones se mantendrán estables. Seguí acá minuto a minuto toda la información del clima en Buenos Aires.
Hace 7 horas
Así estará el clima durante la final del Mundial en Nueva York
El pronóstico anticipa una tarde cálida, sin lluvias y con una mejora en la calidad del aire para la final del Mundial en el área de Nueva York.
Pronóstico en Nueva York: cómo va a estar el tiempo durante la final del Mundial.
Hace 12 horas
A qué hora llegan las tormentas al AMBA y qué va a pasar el domingo de la final
El veranito de julio llegó a su fin: el SMN pronostica tormentas para este sábado en el AMBA y un domingo fresco e inestable durante la final entre Argentina y España. Conocé a qué hora llegan las lluvias y cómo estará el tiempo.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Sábado, 18 de julio
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
13:08 | 17/07/2026
Alerta por un satélite que dejó de funcionar y daba datos clave del clima en Argentina
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el satélite GOES-19, operado por la NOAA de Estados Unidos, dejó de funcionar por un "inconveniente técnico". La falla afecta las imágenes satelitales en tiempo real, clave para monitorear tormentas y fenómenos climáticos en Argentina. No hay fecha de restablecimiento.
08:45 | 17/07/2026
Alerta por granizo en el AMBA: qué localidades y barrios están afectadas por tormentas
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por tormentas fuertes y posible caída de granizo en el AMBA. Estas son las localidades bonaerenses bajo vigilancia por el fenómeno.
06:41 | 17/07/2026
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Viernes, 17 de julio
Cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para hoy. Seguí el minuto a minuto.
20:44 | 16/07/2026
Un satélite clave que da datos del clima en Argentina dejó de funcionar
Se trata del GOES-19 que es operado por un organismo estatal de Estados Unidos. Comparte información en tiempo real, lo que permite pronosticar con precisión las condiciones climáticas de la Argentina. ¿Cómo funciona?
17:45 | 16/07/2026
Así será el clima para la final del Mundial 2026: qué dice el pronóstico del tiempo
Este jueves la jornada se presenta con condiciones primaverales, pero el panorama cambiará desde el viernes. Ante esta situación, mucho se preguntan cómo estará el clima el fin de semana, sobre todo el día de la final del Mundial 2026.
13:28 | 16/07/2026
Drástico cambio de clima: de los 23 grados a las ráfagas y lluvias sin escalas
Después de una jornada templada, volverán las lluvias, las ráfagas de viento y el frío, según el SMN. Además, rigen alertas por distintos fenómenos en gran parte del país.
06:37 | 16/07/2026
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo
Cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para hoy. Seguí el minuto a minuto.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Miércoles, 15 de julio
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
17:12 | 14/07/2026
Chau frío: confirman hasta cuándo seguirán las bajas temperaturas
La temperatura irán en aumento en los próximos días, alcanzando valores inusuales para la época del año. Se esperan máximas de 34 grados.
06:08 | 14/07/2026
Cómo continúa el clima este martes en el AMBA
Cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para hoy. Seguí el minuto a minuto.
Un incendio forestal arrasa cerca de París mientras ola de calor azota Europa
Los bomberos franceses luchan contra el incendio forestal de Fontainebleau, cerca de París.