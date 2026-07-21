Rubio se reunirá con su par chino en Manila, según un funcionario estadounidense

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, asiste a la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en Manila.

​El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunirá ‌con el ministro ‌de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, durante el encuentro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), informó el martes un responsable del Departamento de Estado.

Ambos se reunirán en Manila, donde los ​ministros de Asuntos ⁠Exteriores de los 11 países miembros ‌de la ASEAN y de ⁠sus principales socios se ⁠reunen esta semana para debatir una serie de asuntos.

Los analistas han señalado que es ⁠probable que la reunión de Rubio ​con el canciller chino se ‌centre en los preparativos ‌para un segundo encuentro entre el ⁠presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente chino, Xi Jinping, tras la reunión de ambos en mayo.

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Trump ​ha ‌dicho que Xi visitará Estados Unidos a finales de septiembre, y Rubio dijo el domingo que la cumbre seguía estando prevista.

"No tengo motivos para ⁠creer que no vayan a venir. Es importante", dijo a periodistas al partir hacia la cumbre de la ASEAN.

Las tensas relaciones entre Estados Unidos y China se han estabilizado gracias a una tregua comercial temporal ‌alcanzada por Trump y Xi en octubre, pero siguen existiendo profundas diferencias, que muchos analistas consideran sumidas en una nueva forma de Guerra Fría.

"Siempre habrá motivos de ‌fricción, siempre habrá cosas en las que no estemos de acuerdo, pero creo que ‌corresponde a ⁠países poderosos e importantes como el nuestro seguir dialogando y mantener ​una relación", dijo Rubio a periodistas.

(Reportaje de Michael Martina; redacción de Susan Heavey; edición de Michelle Nichols y Caitlin Webber)